コーヒーの祭典「東京コーヒーフェスティバル」神宮前で開催、国内外のコーヒー飲み比べ

コーヒーの祭典「東京コーヒーフェスティバル 2024 オータム(TOKYO COFFEE FESTIVAL 2024 autumn)」が、2024年10月19日(土)・10月20日(日)に東京・神宮前の国際連合大学にて開催される。

国内外のコーヒーが集結

「東京コーヒーフェスティバル」は2015年から継続的に開催されているコーヒーの祭典。過去には日本のジャズ喫茶やインディペンデントなコーヒーショップに焦点を当てたイベントを開催している。今回は国内外の個性豊かなコーヒーショップを中心に、こだわりのフードやグッズも加わり会場を盛り上げる。

出店するのは日本のコーヒーショップをはじめ、台湾・アメリカ・タイ・インドなど国内外の30地域から集まった68店舗。スニーカーをテーマにしたアメリカの個性溢れるコーヒーショップ「デッドストック コーヒー(Deadstock Coffee)」や、メキシコ産の厳選したコーヒー豆を扱う「エレクトリカ(Electrica)」など海外からは約15店舗が来日する。

オリジナルマグで飲み比べ

さまざまな店舗のコーヒーが、ロゴ入りのオリジナルミニマグカップで飲み比べ可能。さらに海外のゲストショップを含む約30店舗のインタビューを一つにまとめたオリジナルの小冊子「ZINE」もコーヒーと共に楽しめる。

その他、JAZZバンドやDJのライブがイベントを盛り上げる。

【詳細】

「東京コーヒーフェスティバル 2024 オータム」

開催日：2024年10月19日(土)・10月20日(日)

時間：11:00〜17:00

場所：国際連合大学 中庭

住所：東京都渋谷区神宮前5-53-70

入場料：無料



■事前予約飲み比べセット ※2,300個限定

価格：2,300円

内容：ミニマグカップ、コイン4枚、小冊子「ZINE」



■当日販売飲み比べセット

価格：2,500円

内容：ミニマグカップ、コイン4枚、小冊子「ZINE」



■出店店舗(コーヒーブース)

＜両日出店＞

Nana Coffee Roasters(バンコク)、Mörk Chocolate(メルボルン)、HITACHINO COFFEE(茨城)、厚木珈琲(神奈川)、FUSED COFFEE ROASTERS(千葉)、コーヒーセッション(เชื่อม มิตร)、TASTE CAFE(東京・チェンマイ)、MIAMIA TOKYO(東京)、MINUTES COFFEE(東京)、quissaco by SOL'S COFFEE(東京)、dric(長崎)、NEED U(静岡)、自家焙煎珈琲 珈ノ鳥(静岡)、haiz coffee roastery(富山)、根子マタギコーヒー(秋田)、hinata cafe coffee roastery(東京)、Lonich,(東京)、COFFEE BASE(京都)、Kurasu Kyoto(京都)、colour coffee(熊本)、煎ルガ&プラウ(岡山)、子供煎士(神奈)、BECAUSE COFFEE BREWERS(東京)、

catea(東京)、CURRY RICE COFFEE(東京)、公案 Koan(京都)、Post Coffee(東京)

＜10月19日(土)のみ出店＞

WESTEND COFFEE ROASTERS(京都)、Yeti Fazenda COFFEE™︎(滋賀)

＜10月20日(日)のみ出店＞

ou.bai.tou.ri coffee roasters(東京)

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