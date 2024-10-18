¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿53ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢àÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÉ¿ÊÁ»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤³¤Î¥ª¡¼¥é¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSOPHIA¡×¤Î¾¾²¬½¼¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É¿ÊÁ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿53ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡¡ÌÀÆü¤Î¤ªÃë¡£À¸½Ð±é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µÓËÜ²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£É¿ÊÁ¤Î¾åÃå¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤òÍú¤¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥«¥á¥é¤ò¤Î¤¾¤¯¾¾²¬¤ÎÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤à¼ã¡¹¤·¤¤á»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¿ÊÁ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤³¤Î¥ª¡¼¥é¡Ä ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ó¡© ¤Þ¤¸¤Ç²¿ºÐ¤ä¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËSOPHIA¤ò·ëÀ®¤·¡¢95Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×¤Ç¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¤È¤È¤â¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£