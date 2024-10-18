「TOPIX先物」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6280枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月18日のTOPIX先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6280枚だった。
◯2024年12月限（特別清算日：12月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16280( 15869)
ソシエテジェネラル証券 12749( 12499)
バークレイズ証券 2746( 2746)
サスケハナ・ホンコン 2268( 2268)
JPモルガン証券 2514( 2057)
モルガンMUFG証券 1981( 1981)
ビーオブエー証券 1833( 1804)
ゴールドマン証券 1568( 1192)
シティグループ証券 1173( 1173)
BNPパリバ証券 862( 822)
UBS証券 461( 440)
みずほ証券 419( 419)
広田証券 344( 344)
SMBC日興証券 287( 287)
野村証券 427( 279)
SBI証券 605( 193)
ドイツ証券 186( 186)
日産証券 142( 142)
大和証券 163( 141)
auカブコム証券 120( 116)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース