今年の夏に放送された『NHK MUSIC EXPO 2024』の完全版が、26日にBSP4Kで、11月2日にBSで放送される。当初の89分から114分に拡大し、未公開映像も追加された。8月22日に放送され、大きな反響があった『NHK MUSIC EXPO 2024』。2024年の音楽シーンでグローバルな活躍を続けている11組の豪華アーティストが登場し、他では決して見ることができないスペシャルなステージを披露した。放送後、大きな反響が寄せられ、114分の完全版の放送が決定した。

番組では、ステージ上で繰り広げられた交流や、バックステージでの交流の模様、未公開映像を追加。さらにBSP4Kの高画質およびBSで楽しむことができる。■『NHK MUSIC EXPO 2024』出演・曲目(※50音順)ILLIT「Magnetic」新しい学校のリーダーズ「Change」WayV「Give Me That」XG「SOMETHING AIN’T RIGHT」ENHYPEN「XO(Only If You Say Yes)」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」「I’ll See You There Tomorrow」Number_i「GOAT」「INZM」BRIGHT「Long Showers」ME:I「Click」RIIZE「Boom Boom Bass」LE SSERAFIM「EASY」スペシャルダンスメドレー WayV/Number_i/RIIZEスペシャルカバーステージ TOMORROW X TOGETHER/ENHYPEN【司会】山里亮太(南海キャンディーズ)【ナレーション】小林千晃【放送予定】10月26日(土)午後9時〜午後10時54分 BSP4K11月1日(金)深夜0時10分〜深夜2時04分 BS