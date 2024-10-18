£Â£Í£×½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âè£²£Ò¤Ï°Å·¸õ¤Ç½ç±ä¡¡ºûÀ¸Í¥²Ö¤È¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬»ÃÄê£±£´°Ì
¢¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Â£Í£×½÷»ÒÁª¼ê¸¢¡¡Âè£²Æü¡Ê£±£¸Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥©¥ó¥Ð¥ì¡¼£Ã£Ã¡á£¶£¶£¶£¶¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡Âè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ï°Å·¸õ¤Î¤¿¤á½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤È¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬ÄÌ»»£¶¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢»ÃÄê£±£´°Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤È£²ÂÇº¹¤Î£µ°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï£±¤ÄÍî¤È¤·¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£²£³°Ì¡£À¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£µ£±°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Ê¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¹ë½£¡Ë¤¬£¹¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢£±£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²ÂÇº¹£²°Ì¤Ç¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ö¥Ï¥¤¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤¬ÄÉ¤¦¡££¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£³°Ì¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤é£´¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£