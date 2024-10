投票者を対象にお得に施設利用ができる！横濱スパヒルズ竜泉寺の湯「選挙割」キャンペーン

「横濱スパヒルズ竜泉寺の湯」では、2024年10月27日(日)に投開票が行われる衆議院議員選挙の投票者を対象に、お得に施設利用ができる「選挙割」キャンペーンを開催します。

横濱スパヒルズ竜泉寺の湯「選挙割」キャンペーン

開催期間 :2024年10月24日(木)〜10月27日(日)

開催場所 :横濱スパヒルズ竜泉寺の湯

特典内容(入館料割引):平日880円、土日980円→500円

特典利用方法 :投票所で発行される「投票済証」をお持ちいただき、

フロントでご提示ください。

特典は1回限り有効です

(特典利用時に店舗印を押印します)。

なお、他の割引サービスとの併用はできません。

スーパー銭湯として幅広い世代が利用する施設の特性を活かし、「選挙割」を通じて、政治や社会への関心を高める一助となり、より多くの方が投票へ足を運ぶきっかけづくりをしています。

サウナブームで若い世代にも人気の横濱スパヒルズ竜泉寺の湯が、投票に参加することでお得に入浴やサウナを楽しめる機会を提供。

「選挙割」は、投票時に発行される「投票済証」を下記期間中に「横濱スパヒルズ竜泉寺の湯」へ持参いただくことで、割引特典が受けられるキャンペーンです。

割引期間は期日前投票を含む10月24日(木)〜27日(日)の4日間で、通常料金平日880円、休日980円の入浴料が500円で利用できます。

投票所で投票済証をもらい、フロントで提示いただくと、1回限り本人限定で割引が適用されます。

■横濱スパヒルズとは

神奈川最大級の温浴施設「横濱スパヒルズ」は、自慢のお風呂は天然温泉をはじめ、3つの炭酸泉など15種類のお風呂やサウナを完備。

岩盤浴ゾーンは、大人の癒し空間「forest villa」として温活や読書、仕事、デートなどあらゆるシーンを自分らしくリラックスして過ごせます。

世代を問わず多様な滞在スタイルで楽しめ癒し空間施設として、全国16,813件の温泉・温浴施設からランキング形式で発表された「第18回 ニフティ温泉 年間ランキング 2023」(主催:ニフティ温泉)では「全国総合4位」「ユーザーが選んだ人気温泉 神奈川県1位」と数々の部門で受賞しました。

■竜泉寺の湯とは

1989年に日本で初めて「スーパー銭湯」の業態を実現し、2000年に初めて人工炭酸泉を温浴施設に導入した業界のパイオニアで、お風呂とサウナと岩盤浴にこだわった大型温浴施設のブランドです。

現在、全国に8店舗を展開。

2022年には千葉県流山市おおたかの森駅前に「スパメッツァおおたか」をオープンし、“今行くべき全国のサウナ施設”として「サウナシュラン2022」で全国第1位を獲得。

2023年7月には宮城県仙台市に東北最大級の極上スパ&サウナ「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯」をオープンし、「サウナシュラン2023」で全国第4位を獲得しました。

