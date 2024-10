『ほのカルテット』が初出演！ミリオンコンサート協会「ベートーヴェン弦楽四重奏曲【9曲】演奏会」

ミリオンコンサート協会主催による、「ベートーヴェン弦楽四重奏曲【9曲】演奏会」を2024年12月31日(火)13時より東京文化会館小ホールにて開催します。

ミリオンコンサート協会主催による、「ベートーヴェン弦楽四重奏曲【9曲】演奏会」を2024年12月31日(火)13時より東京文化会館小ホールにて開催。

弦楽四重奏という我が国では継続するには大変難しいジャンルにおいて、長きに亘って活動を続ける、19年連続出演の『古典四重奏団』、そして18年連続出演の『クァルテット・エクセルシオ』に加わり、本年は新鋭の『ほのカルテット』が初出演します。

昨年まで3年間出演の『クァルテット・インテグラ』は、あっという間に世界的に注目を集める団体に成長し、現在はアメリカに活動の拠点を移し、今後益々の活躍が期待されています。

『ほのカルテット』は、メンバーのそれぞれがオーケストラに所属、またはフリーランスで活動する音楽家からなり、若々しい表現意欲に溢れ、それぞれが歌い合い、語り合うかの様な親密なアンサンブルが魅力の注目すべき団体です。

一年を締めくくる日、人類の遺産ともいえるベートーヴェンの至高の名曲と共にゆっくりと過ごせます。

【開催概要】

公演名 :ベートーヴェン弦楽四重奏曲【9曲】演奏会

開催日時:12月31日(火)13時開演(12時30分開場)21時頃終演予定

会場 :東京文化会館小ホール

〒110-8716 東京都台東区上野公園5-45

03-3838-2111

アクセス:JR上野駅「公園口」前

入場料 :全席指定 11,000円

主催 :ミリオンコンサート協会

【チケット取扱い】

ミリオンチケット

TEL: 03-3501-5638

URL: http://millionconcert.co.jp/

※ オンラインでのお申込みはセブンイレブンでのお引き取り

東京文化会館チケットサービス

TEL: 03-5685-0650

URL: https://www.t-bunka.jp/tickets/

e+(イープラス)

URL: https://eplus.jp/

チケットぴあ

(Pコード:278524)

URL: https://t.pia.jp/

【出演】

ほのカルテット/クァルテット・エクセルシオ/古典四重奏団

【プログラム】

<ほのカルテット>

Vn.I 岸本 萌乃加/Vn.II 林 周雅/Va. 長田 健志/Vc. 蟹江 慶行

弦楽四重奏曲 ヘ長調 Op.59-1「ラズモフスキーNo.1」

弦楽四重奏曲 ホ短調 Op.59-2「ラズモフスキーNo.2」

弦楽四重奏曲 ハ長調 Op.59-3「ラズモフスキーNo.3」

<クァルテット・エクセルシオ>

Vn.I 西野 ゆか/Vn.II 北見 春菜/Va. 吉田 有紀子/Vc. 大友 肇

弦楽四重奏曲 変ホ長調 Op.127

弦楽四重奏曲 変ロ長調 Op.130

弦楽四重奏曲 変ロ長調 Op.133「大フーガ」

<古典四重奏団>

Vn.I 川原 千真/Vn.II 花崎 淳生/Va. 三輪 真樹/Vc. 田崎 瑞博

弦楽四重奏曲 嬰ハ短調 Op.131

弦楽四重奏曲 イ短調 Op.132

弦楽四重奏曲 へ長調 Op.135

