´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¡ª¥ì¥¢¥ë¡ÖRinn¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡×

京都市内においてホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ46棟の計67棟394室を展開するレアルは、運営するホテルブランド「Rinn」の一部店舗にて環境に配慮したRinnオリジナルアメニティを2024年10月より導入しました。

レアル「Rinnオリジナルアメニティ」

京都市内においてホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ46棟の計67棟394室を展開するレアルは、運営するホテルブランド「Rinn」の一部店舗にて環境に配慮したRinnオリジナルアメニティを2024年10月より導入。

2022年4月1日(金)に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」に伴い環境に配慮したアメニティへの変更や滞在中のエコ清掃、水ペットボトルの廃止など様々な点においてSDGsを意識し、取り組まれています。

一部のホテルにおいて、京都の宿泊料金の高騰を背景にホテルを利用される方の宿泊クオリティを下げることの無いよう、竹や木・再生プラスチックなどの素材を使用したRinnオリジナルのアメニティを制作し、導入することを決定しました。

●Rinn オリジナルアメニティ対象施設

<Rinn Gion Shirakawa>

https://rinn-kyomachi.com/list/rinn-gion-shirakawa/

<Rinn Gion Hanatouro>

https://rinn-kyomachi.com/list/rinn-gion-hanatouro/

<Rinn Shiki Juraku>

https://rinn-kyomachi.com/list/rinn-shiki-juraku/

<鈴 京都宮川筋 hitotose 穐>

https://rinn-kyomachi.com/list/hitotose-aki/

また、その他宿泊施設においても、バイオマスなどの環境負荷を軽減するアメニティを導入しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境に配慮!レアル「Rinnオリジナルアメニティ」 appeared first on Dtimes.