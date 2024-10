東京司法書士会と日本赤十字社東京都支部は、基礎からわかる「相続・遺言セミナー」を開催します。

■開催概要

1. 開催日時

令和6年11月24日(日)14:00〜16:30

【講座】 14:00〜15:10

【個別相談】(1) 15:20〜15:50 (2) 16:00〜16:30

2. 講座内容

【1】相続・遺言の基礎知識(東京司法書士会)

・遺言書でできること ほか

【2】遺言書について(東京司法書士会)

・有効な遺言書の書き方 ほか

【3】赤十字活動について(日本赤十字社東京都支部)

・理念と活動、遺贈とは ほか

3. 会場

日本赤十字社東京都支部

〒169-8540 東京都新宿区大久保1-2-15

4. 参加方法

WEB又は電話による事前申込みが必要です。

【WEB】

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Wq7j5m1GTUKs8s0QD65Ms_97rOCquFtEnuL6A28Zl0ZUOFVTRE5RWEExUDM2WFZLTVIzUzdYTVRRWSQlQCN0PWcu&route=shorturl

【電話】

日本赤十字社東京都支部 振興課

TEL:03-5273-6743 ※平日9:00〜17:30

※先着順

※定員に達し次第受付終了

5. 対象

どなたでも御参加いただけます。

6. 定員

【講座】80名

【個別相談】20組 ※講座参加者限定

7. 参加費

無料

8. 後援

東京法務局、日本司法書士会連合会

9. 問合せ先

日本赤十字社東京都支部

TEL:03-5273-6743 ※平日9:00〜17:30

