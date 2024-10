川崎フロンターレの取り組みに共感！東京書房 「明治安田 presents 中村憲剛 引退試合」協賛

古本買取の東京書房は、クラブパートナーとしてサポートする株式会社川崎フロンターレが2024年12月14日(土)に開催する「明治安田 presents 中村憲剛 引退試合」のユニフォームスポンサーとなりました。

東京書房 「明治安田 presents 中村憲剛 引退試合」協賛

古本買取の東京書房は、クラブパートナーとしてサポートする株式会社川崎フロンターレが2024年12月14日(土)に開催する「明治安田 presents 中村憲剛 引退試合」のユニフォームスポンサーとなりました。

中村憲剛選手のこれまでの功績と、引退試合開催を決定した川崎フロンターレの取り組みに共感し、協賛に至りました。

今回の協賛により、引退試合で「KAWASAKIフレンズ」が着用するユニフォームの背中(下部)に東京書房のスポンサーロゴが入ります。

KAWASAKIフレンズ ユニフォームスポンサー

■ユニフォームスポンサー決定のお知らせ

URL: https://nkf-1214.com/information/287/

有限会社東京書房 代表取締役社長 和田 達弘 コメント

今回、東京書房はサッカー界のレジェンド、中村憲剛選手の引退試合にユニフォームスポンサーとして参加させていただくことになりました。

中村憲剛選手は、川崎フロンターレ一筋で活躍され、日本サッカー界に数々の感動を届けてくれた偉大な選手です。

東京書房は、日々古本の買取を通じて、本を愛する皆さまに知識や文化を広めるお手伝いをしてきました。

本を通じて人々を繋げることが私たちの使命ですが、今回の協賛を通じて、スポーツの力でより多くの方々に笑顔や感動を届けたいと願っています。

今後も、皆さまの応援を力に、さまざまな形で社会に貢献していきますので、引き続き東京書房をご愛顧いただけますと幸いです。

