韓国の人気ブランド「SENNOK」が日本初上陸！伊勢丹新宿で開催中のサロン ド パルファン 2024で買えるよ

いまじわじわ注目が高まっている、日本に上陸したばかりの韓国ライフスタイルビューティーブランド「SENNOK(センノック)」。LOFTで先行販売されたヘアケア用品や、伊勢丹新宿店で開催されている「サロン ド パルファン 2024」で購入できるアイテムたちを、まとめてチェックしちゃいましょう!人気拡大中の韓国ブランド「SENNOK」って?日本初上陸の韓国発ブランドSENNOKは、“入浴文化”を基盤として、すべての人が持つ自然な美しさを尊重し、大切な体と心をケアする特別な時間と空間を作り出すアイテムを販売する、ライフスタイルビューティーブランドです。

水色を主とする洗練されたパッケージデザインがトレードマークなSENNOKの商品は、フレグランスやボディケアラインが揃っています。数千円から購入できて、美容に厳しい韓国女子に支持されているこのアイテムたちは、もはやマストハブとなること間違いなし。商品ラインナップをチェックここからは、日本初上陸したSENNOKがどんなアイテムを販売しているのか、一つずつご紹介します!コロンとしたキャップがかわいらしい定番アイテムのフレグランスからは、4種の香りが販売されます。「PERFUME_AFTER BATH(パフューム アフターバス)」「PERFUME_AFTER BATH(パフューム アフターバス)」(税込9240円)は、爽快感のある香りとフローラルな香りが優しく調和していくというから、朝に身につければゆったりとした気分で一日を始められそうです。「PERFUME_SLOW SEPTEMBER(パフューム スローセプテンバー)」「PERFUME_SLOW SEPTEMBER(パフューム スローセプテンバー)」(税込9240円)は、まるで森の中にいるような穏やかな気分になれるといいます。日頃の疲れを癒したいときにこの香りを身にまとって、思う存分癒されたい…。「PERFUME_SOAP CLEAN SOAP(パフューム ソープクリーンソープ)」清潔な石鹸の匂いが好きな人には、「PERFUME_SOAP CLEAN SOAP(パフューム ソープクリーンソープ)」(税込9900円)がおすすめ。石鹸香りの余韻まで楽しめる、魅力的な仕上がりになっているそうですよ。「PERFUME_BABY BLUSHER(パフューム ベビーブラッシャー)」フレッシュ系の香りから始まり、フローラル、バニラの要素があるという「PERFUME_BABY BLUSHER(パフューム ベビーブラッシャー)」(税込9900円)の香りに包まれれば、コットンの布団にふんわりとくるまれているような、可憐でピュアな気持ちになれちゃうかも。「GLOSSY EVERYDAY HAIR OIL(グロッシー ヘア エッセンス エブリデー ヘアオイル)」(税込3300円)は、ツヤのなさやパサつきが気になる髪に輝きと柔らかさをもたらすヘアオイルです。こちらは清潔感あふれる石鹸の香りで、爽やかな使い心地だそう。オイルの使用感はべたつかないのに、保湿効果を強化する発酵オイルが髪をしっとりと保ってくれるという実力派です。「HAND CREAM AFTER BATH(ハンドクリーム アフターバス)」(税込2200円)は、お風呂あがりのような香りがするというハンドクリームです。海外の歯磨き粉みたいなパッケージがおしゃれで、ギフトにも喜ばれそう。これからの季節に大活躍しそうな、足の乾燥用クリーム「FOOT FOOT CREAM(フット フット クリーム)」(税込2640円)もありますよ。こちらを使った人からは、べたつかずに使えて大容量と好評です。自然由来の青色の鎮静成分が入っている「ANTI STRESS BALM(アンチ ストレス バーム)」(税込2200円)は、体や顔の乾燥したところに優しくなじませて使います。疲れている部分に塗ってマッサージすれば、リラックス効果も期待できそうです。「BLUE WAVE BODY OIL(ブルーウェイブ ボディ オイル)」(税込4070円)「MULTI BBUL GUASHA(マルチ ツノ カッサ)」(税込2420円)透明のうねうねボトルと青いオイルがかわいすぎる「BLUE WAVE BODY OIL(ブルーウェイブ ボディ オイル)」(税込4070円)は、「MULTI BBUL GUASHA(マルチ ツノ カッサ)」(税込2420円)でボディマッサージするように使えば、よりヘルシーな体になれちゃいますよ。「BODY WASH_AFTER BATH(ボディウォッシュ アフターバス)」(税込4070円)「BODY LOTION_AFTER BATH (ボディ ローション アフターバス)」(税込4070円)バスタイムとお風呂上りにセットで使いたいボディケアアイテム「BODY WASH_AFTER BATH(ボディウォッシュ アフターバス)」(税込4070円)と「BODY LOTION_AFTER BATH(ボディ ローション アフターバス)」(税込4070円)は、肌を健やかな状態にしてくれそうです。花屋に入ったときに感じられるような上品な香りがするという「HAND WASH_FLOWER BUT WILD(ハンドウォッシュ フラワーバッドワイルド)」(税込3520円)は、見た目よしのハンドウォッシュ。「SHINY EVERYDAYSHAMPOO_SOAP CLEAN SOAP(シャイニー エブリデー シャンプー ソープ クリーン ソープ)」(税込3520円)「SHINY EVERYDAYTREATMENT_SOAP CLEAN SOAP(シャイニー エブリデー トリートメント ソープ クリーン ソープ )」(税込2860円)7種のヒアルロン酸が乾燥した髪と頭皮に潤いがもたらし、シカ成分と植物性コラーゲンがさらに潤いと栄養を与えてくれるヘアシャンプー「SHINY EVERYDAYSHAMPOO_SOAP CLEAN SOAP(シャイニー エブリデー シャンプー ソープ クリーン ソープ)」(税込3520円)と、ヘアトリートメント「SHINY EVERYDAYTREATMENT_SOAP CLEAN SOAP(シャイニー エブリデー トリートメント ソープ クリーン ソープ )」(税込2860円)も注目です。どんなバスルームにも調和しそうな、シンプルなパッケージデザインがかわいい…。LOFTではヘアケアアイテムが販売されていますよ。まだあまり日本で使っている人はいなさそうだから、いち早くGETして!伊勢丹新宿店「サロンドパルファン2024」で、ぜ〜んぶ買える!SENNOKは伊勢丹新宿店で開催中の「サロン ド パルファン 2024」に出店しています。出店期間は10月16日(水)〜22日(火)だから、次のお休みに絶対足を運びたい…。イベントは6階がメイン会場ですが、SENNOKの出店場所は伊勢丹新宿本館の1階なのでご注意を。LOFTと同時発売となるこのイベントでは、今回ご紹介したアイテムすべてがお目見えします。気になるものがある人は、日本で実際に商品を試せる貴重なチャンスですよ。ゲットしてトレンド最前線になっちゃおう今回が日本初上陸となるSENNOKは、LOFTと「サロン ド パルファン 2024」で販売を開始しています。どのアイテムのパッケージもきゅんとするものばかりで、手に取りやすいお値段も魅力的。スタメン間違いなしなアイテムたちを、実際に手に取って試してみてくださいね。サロン ド パルファン 2024場所:伊勢丹新宿店本館出店会期:10月16日(水)〜22日(火)※本館6階のみ10月16日(水)〜21日(月)時間:10:00〜20:00(最終日は18:00まで)参照元: WONDER LINE Co.,Ltd. プレスリリース(1) / WONDER LINE Co.,Ltd. プレスリリース(2)