¡Ú¥Æ¥Ë¥¹¡ÛÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡¹ø¤ÎÉé½ý¤ÇÅì¥ì¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯£Ï£Ð¤ò·ç¾ì¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¡Ö»ÄÇ°¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£·¡Ë¤¬¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ËËÜÀï¤¬³«Ëë¤¹¤ëÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£¸Æü¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âçºä¤¬¹ø¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð£²£²Ç¯Âç²ñ°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ïº£·î¾å½Ü¤ÎÃæ¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó£´²óÀï¤Ç¹ø¤òÉé½ý¤·¤Æ·ç¾ì¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤â¹ø¤ÎÉé½ý¤òÍýÍ³¤Ë·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºä¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ä¡×¡Ö»ÄÇ°¡×¡ÖÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£