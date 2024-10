伊東市は、「伊東温泉尻つみ祭り」を令和6年11月10日に開催します。

伊東市「伊東温泉尻つみ祭り」

伊東市は、「伊東温泉尻つみ祭り」を令和6年11月10日に開催。

毎年11月10日の夜に行われ、『天下の奇祭 尻つみ祭り』として、その名が知られています。

当初は真っ暗な社殿のなかでお神酒を回す際に隣人のお尻をつねって合図するという祭事でしたが、今では、お囃子のリズムに合わせてお尻をぶつけ合うユニークな尻相撲大会です。

会場である音無神社は、樹齢1000年余といわれる伊東市指定の天然記念物タブと椎の大木があり、この下陰で源頼朝と八重姫(伊東祐親の娘)が恋の逢瀬を楽しんだともいわれています。

また、頼朝と八重姫、山の神を祀った石碑があります。

【募集要項】

1. 日時 :令和6年11月10日(日)18:00〜21:00

※18:00〜受付開始【予定】

18:00〜 式典・神事

お菓子の詰め合わせ・缶ジュース配布

(中学生以下対象 先着50名)

にごり酒・子宝みかんのサービス

(なくなり次第終了)

18:30〜 伊東囃子保存会による奉納太鼓演奏

18:50〜 音無神社の歴史と尻つみ祭りの由来について説明

19:00〜 尻相撲大会 個人(子ども)の部・表彰式

19:30〜 尻相撲大会 個人(大人)の部【ベスト4まで決定】

20:00〜 尻相撲大会 団体の部【ベスト4まで決定】

20:30〜 尻相撲大会 個人(大人)の部【順位決定戦】

20:40〜 尻相撲大会 団体の部【順位決定戦】

20:50〜 大人の部・団体の部表彰式

2. 場所 :音無神社(静岡県伊東市音無町1-13)

3. 参加資格 :個人(子ども)の部 小学生(小学1年生〜小学6年生)

※保護者同伴で参加してください

個人(大人)の部 中学生以上

団体の部 1チーム4人1組【個人(大人)の部出場資格を有する方】

※各部門とも18歳未満の方は保護者の承諾書への署名

及び提出が必要となります。

4. 試合方法 :トーナメント方式

5. 参加申込 :専用申込書・誓約書に必要事項をもれなく記入の上、

11月9日(土)までに伊東駅構内の伊東市観光案内所へ

FAXで送信、もしくはご持参にてお申し込みください。

※メールでの申し込みは未着・不着等の弊害防止のため

受け付けておりません。

※定員(定数)に達した場合は、お断りする場合もあります。

伊東市観光案内所 :TEL 0557-37-6105

FAX 0557-37-6300

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニークな尻相撲大会!伊東市「伊東温泉尻つみ祭り」 appeared first on Dtimes.