肉眼で3Dコンテンツを楽しめる！MOPIC「スマートフォン向けグラスレス3Dソリューション」

MOPIC「スマートフォン向けグラスレス3Dソリューション」

MOPICは、スマートフォン向けグラスレス3Dソリューションの開発を完了し、2024年10月から日本市場を含むグローバルなパートナー企業の募集を開始。

MOPICのスマートフォン向けグラスレス3Dソリューションは、スマートフォンの保護フィルムのように貼り付けて使用できる革新的な3Dレンズです。

外観は一般的な保護フィルムに似ていますが、内部に精密な3Dレンズパターンが組み込まれているのが特徴です。

これにより、ユーザーは専用の3Dメガネや追加の機器を必要とせず、肉眼で3Dコンテンツを楽しむことができます。

さらに、本製品は9Hの強化ガラスを採用しており、通常のスマートフォン用保護ガラスとしても使用可能な実用性を兼ね備えています。

ユーザーは、新たに3D専用のスマートフォンを購入する必要がなく、現在使用中のスマートフォンに保護フィルム型のグラスレス3Dレンズを貼り付け、簡単な設定を行うだけで、3Dアプリケーションを通じて立体映像をすぐに楽しむことができます。

また、3D機能を使用していないときでも、通常時と同じように違和感なく操作が可能です。

当社のソリューションは、従来の3Dディスプレイソリューションで発生していた問題点を大幅に改善しています。

2Dスマートフォンを3D化する際に起こる解像度の低下がほとんどなく、3D専用機器と比べても性能差がほとんどありません。

また、高度な3Dディスプレイに使用されるアイ・トラッキング(視線追跡)技術を採用しており、ユーザーの視線を追跡して、角度や距離に関係なく鮮明で均一な3D映像を提供。

これにより、ユーザーは自由に動きながらも快適に3Dコンテンツを楽しむことができます。

特に、iPhoneの優れたカメラ性能を最大限に活用します。

iPhoneの標準カメラで3D映像を撮影し、変換することなくそのまま視聴でき、まるで目の前に実在する人物がいるかのような没入感を味わうことができます。

空間ビデオ撮影に対応したモデルでは、左右2つのカメラで同時に映像を撮影し、最適化された3D映像が記録可能です。

また、空間ビデオに対応していないモデルでも、シネマティックモードやポートレートモードを使用して3D映像を撮影できます。

現在、MOPICはiPhone 13シリーズから16シリーズまでの多くのiPhoneモデルと、一部のAndroidモデルにも対応しています。

