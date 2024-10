願い事を叶えるイベント！なんばウォーク「なんばワンの秋色アートフェス」

「なんばウォーク」にて、10月25日(金)から11月4日(月・休)まで期間限定イベント「なんばワンの秋色アートフェス」を開催。

なんばウォークのメインキャラクター「なんばワン」が願い事を叶えるイベントや、アートなワークショップ体験など、アートイベントを11日間に渡って楽しめます。

「なんばウォーク」にて、10月25日(金)から11月4日(月・休)まで期間限定イベント「なんばワンの秋色アートフェス」を開催します。

なんばウォークのメインキャラクター「なんばワン」が願い事を叶えるイベントや、アートなワークショップ体験など、アートイベントを11日間に渡って楽しめます。

なんばワンに叶えてほしいお願いを大募集!

パークに設置されたメッセージシールに願いを書き込みアートボードに貼り付けよう!

お願い事の写真を撮影し、ハッシュタグをつけてXに投稿いただいた方の中から抽選でおひとりの願いをなんばワンが叶えに行きます!

実施日時: 2024年10月25日(金)〜11月4日(月・休)

実施場所: なんばウォーク内 クジラパーク、フォレストパーク、ニュースパーク

★さらにWチャンス!

期間中、「なんばワンに願いを!」にご応募いただいた方の中から抽選で30名様に、12月開催のクリスマス抽選会の「+1回参加券」をプレゼント!

※DMのご連絡を当選発表に代えさせていただきます。

■学生カメラマンによるフォトセッション

秋の館内装飾を背景に、学生カメラマンが写真を撮影!撮影した写真はプリントしてお持ち帰り出来ます。

おでかけの思い出に、すてきな記念撮影はいかがですか?

実施日時 :2024年10月26日(土)・10月27日(日) 各日10:00〜19:00

※当日の混雑状況により、整理券を配布する場合があります。

開催場所 :なんばウォーク内 クジラパーク

参加条件 :当日のなんばウォーク利用レシート1,000円(税込・合算可)以上の

ご提示で参加できます。

※お一人様1回限り。

★海外からお越しの方は、パスポート提示のみで参加できます。

なんばウォーク館内 秋装飾

【協力】

21世紀アカデメイア

専門学校 大阪ビジュアルアーツ・アカデミー

写真・映像・動画・音楽・声優・俳優・ダンス・ネットタレント・サウンドクリエイター・コンサートスタッフ・マスコミ出版などエンターテインメント業界を目指せる総合校です。

エンタメ業界のトップクリエイターになるために業界直結の就職・デビューサポートシステムで多くの卒業生がエンタメ業界で活躍しています。

■芸術の秋!アートなワークショップ

シーグラスを金継ぎしてつくるアクセサリーや花材をデコレーションするサシェなど、芸術の秋にぴったりなワークショップを体験できます。

実施日時 :2024年11月1日(金)〜11月4日(月・休)

各日11:00〜19:00【いずれも予約制】

※予約開始:各日10:30から

開催場所 :なんばウォーク内 クジラパーク

参加条件 :期間中のなんばウォークでの利用レシート

3,000円(税込・合算可)以上のご提示で参加できます。

※お一人様1回限り。

レシート対象期間:2024年10月25日(金)〜11月4日(月・休)

【期間中、毎日新しいワークショップが登場!】

(1)シーグラスアクセサリー

実施日 :2024年11月1日(金)

体験時間:約60〜90分

定員 :先着50名様

(2)ボタニカルサシェ

実施日 :2024年11月2日(土)

体験時間:約40〜60分 ※冷やし固める時間約20分含む

定員 :先着50名様

(3)すすきのウォールデコ

実施日 :2024年11月3日(日)

体験時間:約60分

定員 :先着100名様

(4)ボタニカルディフューザー

実施日 :2024年11月4日(月・休)

体験時間:約60分

定員 :先着100名様

■各イベント関する詳細情報は「なんばワンのおへや」イベントページへ

※イベントページは2024年10月18日(金)公開予定

https://nambawan-room.jp

※イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。

※イラスト・写真はイメージです。

■「なんばウォーク」施設概要

公式サイト: https://walk.osaka-chikagai.jp/

Osaka Metro御堂筋線なんば駅を基軸に東西延長715mにおよぶなんばウォークは、東端の堺筋線日本橋駅から西は四つ橋線なんば駅までを結ぶショッピングストリートです。

北通り南通りの2本の通路で構成された街は大きく3つのゾーンに区分けされ、「クジラパーク」「フォレストパーク」「ニュースパーク」など5つの広場では季節ごとのイベントが行われています。

【営業時間】

[ファッション・バラエティ・フード]10:00〜21:00

[グルメ]10:00〜22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合があります。

詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合があります。

【アクセス】

・Osaka Metro御堂筋線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・Osaka Metro四つ橋線「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro千日前線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・南海電鉄 「難波駅」3F北改札口 徒歩約5分/1・2番街へ

・近鉄電車難波線「大阪難波駅」西改札口、東改札口/1・2番街に直結

・JR「難波駅」徒歩4分/1・2番街へ

・Osaka Metro千日前線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・Osaka Metro堺筋線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・近鉄電車難波線「日本橋駅」西改札口/3番街に直結

