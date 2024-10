優秀な人材発掘や育成につながるチャンス！四天王寺大学「ガクチカクラブ」

四天王寺大学は、大阪府太子町、プロバスケットボールクラブ大阪エヴェッサと、太子町の生涯を通じたスポーツ・健康づくりを通じて、学生が就職活動で自己PRに用いる「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」づくりを支援する取組みをスタート。

四天王寺大学「ガクチカクラブ」

四天王寺大学は、大阪府太子町、プロバスケットボールクラブ大阪エヴェッサと、太子町の生涯を通じたスポーツ・健康づくりを通じて、学生が就職活動で自己PRに用いる「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」づくりを支援する取組みをスタートします。

今回のプロジェクトでは、12月18日(水)におおきにアリーナ舞洲(大阪市此花区)で実施する太子町在住・在勤の方向けの「大阪エヴェッサ・太子町民応援デー」に向けて、来場者数を太子町民の2%以上とする目標を掲げ、四天王寺大学の学生たちが、大阪エヴェッサと太子町の職員とのミーティング、取材、フィールドワークなどを行いながら、太子町民応援デーに関わる企画を作り上げます。

この産官学連携による取組みは、学生にとっては、単に就活を目指したガクチカづくりだけでなく、行政や企業を知る機会が得られ、企画力や調整力といった能力を養うことができるというメリットがあります。

また、企業や行政にとっても、スポーツ・健康づくりや集客数の増加だけでなく、優秀な人材発掘や育成につながるチャンスが拡大します。

■詳細

日時:2024年10月25日 11:00〜12:00

場所:おおきにアリーナ舞洲

■進行次第

11:00 ガクチカクラブの概要説明

11:05 各代表挨拶

・田中 祐二 太子町長(約1分)

・ヒューマンプランニング株式会社(=大阪エヴェッサ運営会社)

代表取締役 磯村 英孝様(約1分)

・四天王寺大学学生広報スタッフプロジェクトリーダー(約1分)

11:10 三者対談(約20分)(ファシリテーター四天王寺大学学生)

11:30 写真撮影(約10分)

