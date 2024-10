エルメスのスカーフが当たる！ロデオドライブ「3Rプレゼントキャンペーン」

ロデオドライブは、2024年10月18日(金)から10月31日(木)までの期間、公式Instagramからのご応募でエルメスのスカーフが当たる「3Rプレゼントキャンペーン」を実施中。

ロデオドライブ「3Rプレゼントキャンペーン」

■3Rとは?

Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字を取った言葉で、環境負荷を減らし持続可能な社会を実現するために取り組む3つのアクションの総称を指します。

・リデュース(Reduce)

廃棄物の発生そのものを抑制することを意味し、無駄な消費や過剰な包装を減らす。

・リユース(Reuse)

一度使用した製品や部品をそのままの形で再利用することで、廃棄物の量を減らす。

・リサイクル(Recycle)

不要になったものを新たな資源として再生利用し、資源の枯渇を防ぐ。

■3R推進月間とは?

毎年10月は、環境省が主導して実施する「3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間」です。

廃棄物の発生を抑え、循環型社会の構築を目指す取り組みとして、国民や事業者に3Rの理解と協力を呼びかけている期間となっています。

10月は3R推進月間!自身の3R活動をコメントにて教えてください

■3Rプレゼントキャンペーン

同社では、2024年10月18日(金)〜10月31日(木)までの期間、フランスの高級ブランド「エルメス」のスカーフが1名様に当たる「3Rプレゼントキャンペーン」を開催します。

賞品はリユースを身近に感じられるよう、中古A品(使用感が少ない綺麗なリユース品)が用意されています。

ロデオドライブ公式Instagramをフォローと、日常的に実践している3Rに関する活動をコメントで、どなたでも応募できます。

■キャンペーン概要

3Rプレゼントキャンペーン

【参加方法】

1. ロデオドライブ公式Instagram( @rodeodrive_yokohama )をフォロー

2. キャンペーン投稿に皆様が普段心がけている、3R活動をコメント

※キャンペーン投稿への「いいね」と、コメントにはメンション( @rodeodrive_yokohama )の記載をお願いします。

※いただいたコメントはサービス改善を目的とした検討および、個人が特定されない範囲で同社Webサイト等に掲載させていただく可能性があります。

※すでにフォローいただいている方も抽選対象となります。

【募集期間】

2024年10月18日(金)〜10月31日(木)まで

【当選発表】

厳正なる抽選を行い、2024年11月5日(火)に当選者の方へ @rodeodrive_yokohama よりダイレクトメッセージにてご連絡します。

・当選発表はダイレクトメッセージの連絡をもって代えさせていただきます。

また、賞品送付先の案内をお送りさせていただきますのでご返信をお願いします。

・当選賞品は送付先のご返信後、順次発送させていただきます。

・2024年11月10日(日)までに送付先についてご返信いただけない場合は当選無効とさせていただきます。

なお、発送は日本国内のみとさせていただきます。

・各スケジュールは都合により変更となる場合があります。

【賞品】

・エルメス スカーフ(ツイリー)1名様

【注意事項】

・2024年11月5日(火)以前に「 @rodeodrive_yokohama 」のフォローを解除されたり、キャンペーン投稿の「いいね」を解除された場合は当選対象外となります。

・応募者のアカウント非公開、または期間中にアカウント名を変更された場合は、当選対象外となります。

・当選の権利を他人に譲渡したり、金銭等と交換することは出来ません。

・当選に際して伺ったお客様の個人情報は商品発送のみに用います。

・本キャンペーンは「Instagram」を使用したキャンペーンです。

万一、Instagramに起きた障害等によってキャンペーンが中断または中止となった場合や、生じたいかなる障害においても同社が責任を負うものではありません。

エルメスのスカーフが抽選で1名様に当たる!

■ロデオドライブ

1989年、横浜元町ショッピングストリートに一号店を開店以来、横浜エリアに4店舗を運営。

また、東京都内では新宿、渋谷、銀座に加え、香港にも店舗展開を行い、計9店舗を営業しています。

新品・中古品問わず価値ある質の高いブランド品の販売、買取、質預かりのサービスを提供しています。

中古品は、真贋チェックやメンテナンスを徹底しお客様に安心して購入していただくための品質管理とアフターサービス体制を整えています。

