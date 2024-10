30代・40代・50代に向けて！富山労働局イベント事務局「同企業説明会」

富山労働局イベント事務局は、令和6年度就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援の一環として下記のように合同企業説明会を開催します。

富山労働局イベント事務局「同企業説明会」

【開催概要】

▼2024年11月21日(木)14:00〜17:00(受付開始:13:30)

高岡会場:富山県高岡文化ホール 多目的小ホール

所在地 :高岡市中川園町13-1

駐車場無料

▼企業説明会の案内(求職者向け)サイトはこちら▼

https://www.zinzai-kikaku.jp/toyama-hyogaki/recruit/

▼案内チラシはこちら▼

https://www.zinzai-kikaku.jp/toyama-hyogaki/recruit/toyama_flyer.pdf

【とやま就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム】

就職氷河期世代の就職・正社員化や社会参加の実現等に向けた取組を官民一体となって推進するため、様々な地域基盤を活用し、民間支援機関等との連携を図りながら、地域一体となって支援を行っています。

本人はもとより家族の方も気軽に各支援機関にご相談・利用できます。

●富山労働局では就職氷河期世代の方を対象に支援。

富山労働局と富山県、富山県内の就労等支援機関、経済団体、労働団体等は、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げ、関係機関が一体となった支援を行うため、「とやま就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」を令和2年6月に設置しています。

今回は当該プラットフォームを活用した支援の一環として、概ね30代〜50代の正社員就職を目指す方を対象に合同企業説明会を行います。

▼2024年11月27日(水)14:00〜17:00(受付開始:13:30)

新川会場:新川文化ホール 第1〜第3展示ホール

所在地 :富山県魚津市宮津110

駐車場無料

▼2024年11月28日(木)14:00〜17:00(受付開始:13:30)

富山会場:富山県民会館 展示室

所在地 :富山市新総曲輪4番18号

アクセス:公共交通機関を推奨

バス 富山市役所前下車

徒歩 JR富山駅(南口)から約10分

お申し込み方法について コメント

1. 企業説明会の案内(求職者向け)サイトからお申し込みの方はこちら

https://www.zinzai-kikaku.jp/toyama-hyogaki/recruit/

※上記リンクより企業説明会をご覧いただき、【事前申し込みはこちら】をクリック/タップいただきますと、事前申し込みフォームへと遷移します。

2. お申し込みフォームから直接お申し込みをされる方はこちら

https://0dc92410.form.kintoneapp.com/public/8d44fa31f58155191c9b5d6341d1e28a843f52d227be8ce2cfab43584f4239a1

1人でも多くの方に参加できるよう日程別に県内3会場(参加企業数は各回15社を予定)にて開催します。

各回14:00〜17:00(受付開始:13:30)となります。

雇用保険受給中の方は今回の合同企業説明会にご参加いただきますと求職活動実績として認定されます。

【入場無料】【服装自由】【履歴書不要】となっており、当日参加もOKです。

※事前予約を優先させていただく為、事前予約申し込みをおすすめします。

※事前申し込み特典としてeラーニング講座を受講いただけます。

詳細につきましては特設サイトを確認してください。

【昨年度参加者の声】

・面接に進む前に直接企業から話を聞き、どのような仕事であるかなど詳しく知ることができた。

・セミナーを通して企業がどのような人材を求めているか知ることができた。

・採用担当者と直接お会いでき、会社の雰囲気を感じられて良かった。

※2023年度実施後アンケート結果より一部抜粋

