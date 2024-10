シャンパーニュ ブランド ヴーヴ・クリコが開催する、「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」と共に都会のハロウィンを知的にスタイリッシュに楽しむイベント「Veuve Clicquot Yelloween」が、今年も開催されている。【画像】会場ごとに雰囲気が異なる、ヴーヴ・クリコのハロウィン・イベント会場(写真7点)会場となるのは、都内にあるバーやホテル、ダンスフロアのあるナイトクラブなどが揃っており、ヴーヴ・クリコの代名詞と言えるイエローラベルのシャンパーニュや限定のスペシャルフードなどを楽しむことができるイベントとなっている。コラボレーションしている会場ごとにそれぞれ色が異なるので、ぜひこのハロウィーンシーズンは都内の様々な会場でイエローラベルを楽しんでみてはいかがだろうか。

W XYZ BAR アロフト東京銀座

ウェスティンホテル東京

SEL OCTAGON TOKYO

V2 TOKYO

T2 SHINJUKU

グラスやフリーフローでイエローラベルを楽しむもよし、限定カクテルやフードメニューも。期間:10月1日(火)〜10月31日(木)住所:東京都中央区銀座6-14-3 1F「W XYZ BAR」開催時間:12:00 - 24:00料金:ヴーヴ・クリコ イエローラベル グラス 2100円 / ボトル 1万2000円 / フリーフロー 1万5000円電話番号:03-6278-8113今年の装いはゴシックとエレガンスをテーマにしており、赤と黒を貴重とした店内が迎え入れてくれる。スティルタンゴのパフォーマンスとヴァイオリン&ピアノの生演奏も。期間:10月31日(木) の一夜限定住所:東京都目黒区三田1丁目4−1 ロビーラウンジ 1F 「ザ・ラウンジ」開催時間:19:30 - 21:30 (開場19:00)料金:お一人様 1万8000円 (税・サービス料込)電話番号:03-5423-7287開放感のあるダンスフロアを完備したナイトクラブ。期間中はクラブ内にもヴーヴ・クリコの世界観を表したデコレーションが施されている。期間:10月21日(月)〜 10月31日(木)住所:東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI B1F営業時間:22:00 - 5:00料金:女性入場無料 / 男性入場料 1000円〜※日時により異なる電話番号:03-3405-0088六本木最大級のナイトクラブ。ラグジュアリーな空間で、ハロウィン気分を味わうことができる。期間:10月4日(金)〜 10月31日(木)住所:東京都港区六本木7-13-7 TOWER OF VABEL 1F/B1F営業時間:21:00 - 5:00料金:女性入場無料、ヴーヴ・クリコ イエローラベル ボトル 2万2000円(税込)など電話番号: 03-5474-0091国内最大級の空間を誇るナイトクラブ。世界でも最先端のサウンドシステムと証明が備えられている。期間:10月31日(木)まで住所:東京都新宿区西新宿7-1-1 カレイドビル7F営業時間:22:00 - 28:30・料金:日曜〜木曜22:00 - 24:00 女性入場料 500円 / 男性入場料 1000円24:00 - LAST 女性入場料 500円 / 男性入場料 1500円・金曜・土曜・祝前日22:00 - 24:00 女性入場料 1000円 / 男性入場料 2000円24:00 - LAST 女性入場料 500円 / 男性入場料 3000円※1ドリンク付き、金曜・土曜・祝前日の男性は2ドリンク付き電話番号:03-5497-8913