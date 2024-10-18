¡ÚUFC¡ÛÄ«ÁÒ³¤¡õÄá²°Îç¡È¥Õ¥é¥¤µéºÇ¶¯¡É¤«¤±¤ÆÇ®¤¤Á°¾¥Àï¡¡ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´üÂÔ
¡¡RIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤ÆUFC»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«ÁÒ³¤¤¬¡¢12·î8Æü¤Î¡ØUFC310¡Ù¡Ê¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦T¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç½é»²Àï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤«¡¢º£Ç¯6·î¤«¤é°ìÂÀè¤ËUFC¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÄá²°Îç¤¬¤³¤Î¥à¡¼¥É¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¸½ºß22ºÐ¤ÎÄá²°¤Ï2021Ç¯2·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢6Ï¢¾¡¤ÇÂè8Âå¥Õ¥é¥¤µé¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢23Ç¯¤Ë¡ØROAD TO UFC Season 2¡Ù¤Ë»²Àï¡£¤³¤³¤Ç3Ï¢¾¡¤·¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÍ¥¾¡¤·UFC·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢6·î¤Î¡ØUFC 303¡Ù¤Ç¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ²»¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÄá²°¤Ï¡¢³¤¤¬UFC½éÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ«ÁÒ³¤¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¸¤¤¤·Î®ÀÐ¡Ê¥°¥Ã¥É¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡¡¤¿¤À¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¤³¤Î³¬µé¤«¤é¤¹¤°Æ¨¤²¤ë¤Ê¤è¡ª¥Õ¥é¥¤µéÆüËÜ¿ÍºÇ¶¯¤Ï²¶¤À¡×¤ÈSNS¤ÇÄ©È¯Åª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿³¤¤Ï¡¢Äá²°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¡¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇäÌ¾¹Ô°Ù¤È¤¢¤·¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤â¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼ÂÎÏ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Äá²°¤ÏºÆ¤ÓSNS¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë22ºÐ¤Î¥¯¥½¥¬¥¤¬¤¤¤ë»ö¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÀëÀïÉÛ¹ð¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë³¤¤â¥°¥Ã¥É¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤èºÇ¶á¤Î³ÊÆ®²È¤ËÂ¤é¤ó¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¿´¤Ë»ý¤Á¤Ä¤ÄÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ÎUFC¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UFC¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹98¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤µé1°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥Ð¥ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ê¿ÎÉ¤«Äá²°¤¬Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î»î¹ç¤¬UFCÆüËÜÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹UFC¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³¤¤¬¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡ØUFC310¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö12·î8Æü¤ËU-NEXT¤Ç¸«ÊüÂê´°Á´À¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¸½ºß22ºÐ¤ÎÄá²°¤Ï2021Ç¯2·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢6Ï¢¾¡¤ÇÂè8Âå¥Õ¥é¥¤µé¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢23Ç¯¤Ë¡ØROAD TO UFC Season 2¡Ù¤Ë»²Àï¡£¤³¤³¤Ç3Ï¢¾¡¤·¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÍ¥¾¡¤·UFC·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢6·î¤Î¡ØUFC 303¡Ù¤Ç¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿³¤¤Ï¡¢Äá²°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¡¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇäÌ¾¹Ô°Ù¤È¤¢¤·¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤â¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼ÂÎÏ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Äá²°¤ÏºÆ¤ÓSNS¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥µ¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë22ºÐ¤Î¥¯¥½¥¬¥¤¬¤¤¤ë»ö¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÀëÀïÉÛ¹ð¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë³¤¤â¥°¥Ã¥É¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤èºÇ¶á¤Î³ÊÆ®²È¤ËÂ¤é¤ó¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¿´¤Ë»ý¤Á¤Ä¤ÄÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ÎUFC¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UFC¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹98¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤µé1°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¤¥Ð¥ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ê¿ÎÉ¤«Äá²°¤¬Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î»î¹ç¤¬UFCÆüËÜÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹UFC¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³¤¤¬¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡ØUFC310¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö12·î8Æü¤ËU-NEXT¤Ç¸«ÊüÂê´°Á´À¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£