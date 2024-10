2024年11月21日(木)から東京・IMM THEATERを皮切りに、大阪・大阪松竹座、石川・北國新聞赤羽ホールにて上演される、『夢見る白虎隊』のビジュアルが解禁となった。

慶応四年(=明治元年)、新政府軍と旧幕府軍が争った日本近代史最大の内戦・戊辰戦争において、悲劇的な運命を辿った少年たち。本作は、16~17歳という若さで自ら戦争に赴くことを志願した“白虎隊”を、現代の若者と変わらない、それぞれ魅力的な個性をもった少年たちとして描き、未来を夢見る彼らの姿を明るく描く青春群像劇だ。

脚本は、映画『20世紀少年』、テレビドラマ『ブラッディ・マンデイ』など数々の人気作品を手掛ける渡辺雄介、演出には、93年の旗揚げより06年のさよなら公演まで「転球劇場」で全作品の出演・構成・演出を手掛けたほか、バイプレイヤーとして様々な映像、舞台作品に出演する福田転球。

そして出演は、昨年5~6月に大阪松竹座ほかで『俺たちのBANG!!!~大劇場を占拠せよ』、また本年5月には横浜アリーナで初の単独公演『少年忍者 Arena Concert 2024 The ShiningStar』、8月にはTOKYO DOME CITY HALLで「少年忍者 LIVE『PASSHION!!~忍 in the Summer 2024~』」、現在は『DREAM BOYS』に出演中と、活躍中の少年忍者から、深田竜生(篠田儀三郎役)、黒田光輝(飯沼貞吉役)、檜山光成(林八十治役)、元木 湧(井深茂太郎役)、安嶋秀生(有賀織之助)、鈴木悠仁(間瀬源七郎役)、豊田陸人(石山虎之助役)、稲葉通陽(津川喜代美役)、そしてスパイクから小川暖奈(井深ゆめ子役)。

今回解禁となったキービジュアルは、キャスト全員が白の衣裳に身を包み、背景の金色部分にうっすらと白虎の気配を纏わせたデザイン。洋装ながら刀を手に持った者もいれば、クールな表情を浮かべる者、無邪気な笑顔の者、それぞれのキャストの個性を生かしたビジュアルになっている。

どんな物語が紡がれるのか、舞台への期待が高まる。