白飯泥棒！ 秘伝のタレで味わう「和牛炙りタタキ」とは？（京都河原町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都河原町駅近くにオープンした、有名店で修業を積んだ肉好き店主による注目の焼肉店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

京洛焼肉やぶ(京都河原町)

幻の生ハラミ 写真:お店から

2024年8月、京都河原町駅から徒歩3分ほどというアクセスの良い場所に、黒毛和牛やホルモンをリーズナブルに楽しめる「京洛焼肉やぶ」がオープンしました。焼肉のおいしさは食材管理やカット方法にも大きく左右されます。店主の大藪氏は大阪・石橋阪大前駅そばにある人気焼肉店「焼肉 うちだ 石橋本店」、「食べログ 焼肉 WEST 百名店」に選出されている「万両 南森町店」で修業した大の肉好き。最適な厚みや大きさでカットし、こだわり抜いた厳選の肉を厳格な食材管理のもと提供しています。

落ち着いた空間 写真:お店から

店内は清潔感があり、お洒落な雰囲気のため女子会などにも重宝しそう。デートで距離が縮まりそうなカウンター席や、グループ利用に最適なテーブル席など、客席は全29席です。

元祖厚切りネギ包みタン 写真:お店から

おすすめの「元祖厚切りネギ包みタン」1,848円は、タンのなかでも柔らかい部位を肉厚にカットし、新鮮なネギをたっぷりと詰め込んでいます。まずはそのまま焼いて、側面を焼き、反対側を焼けば中から肉汁が溢れてくるので、豪快にかぶりついて!「シャキシャキ感の残る肉汁を吸ったネギと、柔らかくジューシーなタンがたまらない」と評判です。

やぶ秘伝の味 和牛炙りタタキ 写真:お店から

絶品赤身肉をやぶ秘伝のタレで味わう「やぶ秘伝の味 和牛炙りタタキ」(100g/1,540円・200g/3,080円)や、肉厚で程よいサシの最高峰和牛ハラミのみを使用し、融点が低く甘い脂が口の中でとろける「幻の生ハラミ」1,639円、希少部位の「特選ミスジ」2,178円など、同店の魅力が堪能できるメニューも見逃せません。中でも「やぶ秘伝の味 和牛炙りタタキ」は、豪快に焼き上げた赤身の塊肉をスタッフが切り分けてくれるので、タタキのまま、さらに火入れをしてなど、好みの焼き加減で楽しめます。肉の甘みとタレが絡み合い、白飯が止まらなくなるおいしさ。

新鮮なホルモンもおすすめ 写真:お店から

他にも鮮度抜群のホルモンは380円〜とリーズナブルに楽しめます。部位を豊富に取りそろえているので、食べ比べできるのもうれしいポイント! サイドメニューには「水菜キムチ」418円をはじめ各種キムチやナムルもあり、箸休めにぴったり。〆も「和牛トロたく」(3貫/1,089円・1貫追加/363円)や「和牛炙り寿司」(3貫/858円・1貫追加/286円)、「石焼きユッケガーリックライス」1,518円、「石焼きビビンバ」968円など豊富に用意。肉好き店主が厳選したおいしい肉を最適な食べ方で満喫できる焼肉店、名物メニューを味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

元祖厚切りネギ包みタン 出典:moe.grumenさん

『いやぁーー素晴らしい こんなえぇ店、帰り道にできて嬉しすぎる!

ホルモンは300円台〜っていうのも熱すぎ

肉好きの同僚を連れてまた来よう!器も美しいのもとってもお気に入りっ

またすぐ行っちゃうと思う』(moe.grumenさん)

和牛炙りタタキ 200g 出典:ぶーめいさん

『●和牛炙りタタキ 200g 2800円

まずは表面を自分たちで焼いてから、店員さんが”やぶ秘伝のタレ”にドボンと漬けてまた焼いた後、カットしててタタキの状態で提供してくれます☆

噛んだ時にジュワッとお肉の甘味と、ほんのりニンニクが効いたタレが口に広がる!

白米必須の一品!

帰り際気づいたんだけど今回頼んだお肉に対して、「あれ、全然タレ使わなかったじゃん!」って事。

焼肉屋さんのタレってめっちゃ美味しいからいつもならなんでもかんでもつけちゃうんだけど、ここのお肉は下味や、種類事に合うオススメのタレなどが用意されてたりするから、席に用意されてたタレの出番が少なかったー!

これって本当にお肉本来が美味いからだと思う!』(ぶーめいさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆京洛焼肉やぶ住所 : 京都府京都市中京区紙屋町356-2 フィル・パーク四条河原町 1FTEL : 050-5594-1753

文:佐藤明日香

