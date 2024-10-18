大容量MagSafe対応モバイルバッテリーが61%OFFの1,480円！ エレコム商品が買い時 #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日（木） 0:00 〜 2024年10月18日（金） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
現在、 MagSafe対応iPhoneに固定できるマグネット式のモバイルバッテリー「DE-C32-10000WH」 や、寝ながらでも操作できるトラックボールマウス「M-RT1BRXBK」など、ELECOM（エレコム）のアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月18日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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MagSafe対応iPhoneにマグネットで固定できる。エレコムのモバイルバッテリーが61％オフの大特価！
エレコム モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 マグネット ( USB PD対応 ) Type-C×1 / USB-A×1 【 iPhone12シリーズ推奨 】 PSE認証 ホワイト DE-C32-10000WH
3,600円
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エレコム モバイルバッテリー 大容量 10000mAh 15W 2台同時充電 出力2ポート (Type-C/USB-A) 入力(Type-C) 【 iPhone SE3 / 13 / 12 / iPad/Android 各種対応】 ブラック EC-C05BK
2,699円
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エレコム USB PD 充電器 65W 1ポート Type-C GaN採用 PPS対応 折りたたみ式プラグ PSE技術基準適合 [iPhone15 iPad Macbook スマートフォン、タブレット、パソコンなど対応] ブラック EC-AC6365BK
4,100円
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エレコム 急速充電器 Type-C USB PD対応 30W 2ポート (USB-C/USB-A) 小型 軽量 [PD3.0対応/Gan採用/折りたたみ式プラグ] 【iPhone15など/iPad/Macbook Air/Surface/その他 PD30Wの規格内で充電可能な機器】 ホワイト EC-AC14WH
2,322円
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寝ながらYouTube操作が可能。リモコン代わりになるエレコムのトラックボールマウス「M-RT1BRXBK」がお買い得！
エレコム トラックボールマウス ハンディタイプ Relacon メディアコントロールボタン搭載 スタンド付 静音 Bluetooth ブラック M-RT1BRXBK
7,130円
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エレコム ワイヤレスマウス Mサイズ 5ボタン EX-G 握りの極み ガンメタリック M-XGM10DBBK/EC
1,399円
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エレコム ワイヤレスマウス Bluetooth Slint 薄型 静音 4ボタン プレゼンモード機能付 Windows Mac Android iOS iPadOS FireOS対応 ブラック M-TM10BBBK/EC
2,212円
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電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、エレコムの雷ガードタップが34％オフとお買い得！
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
1,899円
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エレコム 電源タップ 球体型 USB付き AC×3 Type-C×1 USB-A×2 20W USB PD対応 スイングプラグ ほこり防止シャッター 熱硬化性樹脂 ブラック ECT-34BK
2,690円
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充電器やケーブル、文房具などを持ち運ぶならこれ。エレコムの自立型ポーチが1,500円以下で販売中！
エレコム ガジェットポーチ 大容量 自立型 旅行 出張 テレワーク オーガナイズポーチ ブラック BMA-GP14BK
1,482円
（35％オフ）
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エレコム クリーナー 超強力クロス グレー AVD-TVCC01
990円
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エレコム クリーナー ブラシ 除電ブラシ 帯電防止繊維 回転タイプ 毛質 2WAY すきま用ブラシ付き ウォッシャブル ほこりとり ブラック KBR-AM013AS
1,381円
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＞＞エレコムのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」