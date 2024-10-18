【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42563.86 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41991.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41804.75 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41191.20 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40618.51 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40594.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39818.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39537.44 均衡表転換線(日足)
39432.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39328.41 6日移動平均線
39198.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38981.75 ★日経平均株価18日終値
38445.88 26週移動平均線
38301.50 75日移動平均線
38246.01 25日移動平均線
38144.51 200日移動平均線
37940.59 新値三本足陰転値
37802.05 13週移動平均線
37755.39 均衡表基準線(日足)
37752.61 均衡表転換線(週足)
37361.71 均衡表雲上限(週足)
37073.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
37059.76 ボリンジャー:-1σ(25日)
36791.45 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36405.73 ボリンジャー:-1σ(13週)
36141.32 均衡表雲下限(日足)
35873.51 ボリンジャー:-2σ(25日)
35700.56 ボリンジャー:-2σ(26週)
35009.78 均衡表雲下限(週足)
35009.42 ボリンジャー:-2σ(13週)
34687.26 ボリンジャー:-3σ(25日)
34327.90 ボリンジャー:-3σ(26週)
33613.10 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 25.95(前日55.04)
ST.Slow(9日) 52.62(前日74.03)
ST.Fast(13週) 77.29(前日77.06)
ST.Slow(13週) 73.08(前日73.01)
［2024年10月18日］
株探ニュース