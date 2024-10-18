

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42563.86 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41991.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41804.75 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41191.20 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40618.51 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40594.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39818.54 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39537.44 均衡表転換線(日足)

39432.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39328.41 6日移動平均線

39198.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)



38981.75 ★日経平均株価18日終値



38445.88 26週移動平均線

38301.50 75日移動平均線

38246.01 25日移動平均線

38144.51 200日移動平均線

37940.59 新値三本足陰転値

37802.05 13週移動平均線

37755.39 均衡表基準線(日足)

37752.61 均衡表転換線(週足)

37361.71 均衡表雲上限(週足)

37073.22 ボリンジャー:-1σ(26週)

37059.76 ボリンジャー:-1σ(25日)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36405.73 ボリンジャー:-1σ(13週)

36141.32 均衡表雲下限(日足)

35873.51 ボリンジャー:-2σ(25日)

35700.56 ボリンジャー:-2σ(26週)

35009.78 均衡表雲下限(週足)

35009.42 ボリンジャー:-2σ(13週)

34687.26 ボリンジャー:-3σ(25日)

34327.90 ボリンジャー:-3σ(26週)

33613.10 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 25.95(前日55.04)

ST.Slow(9日) 52.62(前日74.03)



ST.Fast(13週) 77.29(前日77.06)

ST.Slow(13週) 73.08(前日73.01)



［2024年10月18日］



株探ニュース

