　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42563.86　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41991.00　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41804.75　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41191.20　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40618.51　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40594.69　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39818.54　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39537.44　　均衡表転換線(日足)
39432.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39328.41　　6日移動平均線
39198.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

38981.75　　★日経平均株価18日終値

38445.88　　26週移動平均線
38301.50　　75日移動平均線
38246.01　　25日移動平均線
38144.51　　200日移動平均線
37940.59 　　新値三本足陰転値
37802.05　　13週移動平均線
37755.39　　均衡表基準線(日足)
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37361.71　　均衡表雲上限(週足)
37073.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37059.76　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36405.73　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36141.32　　均衡表雲下限(日足)
35873.51　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35700.56　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35009.78　　均衡表雲下限(週足)
35009.42　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34687.26　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34327.90　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33613.10　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　25.95(前日55.04)
ST.Slow(9日)　　52.62(前日74.03)

ST.Fast(13週)　 77.29(前日77.06)
ST.Slow(13週)　 73.08(前日73.01)

［2024年10月18日］

株探ニュース