¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¡¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ë¹×¤®Â³¤±¤Æ¶â·ç¾õÂÖ¤Ë
¡¡¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ë¹×¤®Â³¤±¤ëÊÆ²Î¼ê¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¶â·ç¾õÂÖ¤À¤ÈÊÆ·ÝÇ½¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¤¥À¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¡ÖÉ½ÌÌ¾å¤ÏÁêÅö¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ç¡¢¸½¶â¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÎÏ²ÈñÊÉ¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÞÀ©¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤óÄìÀ¸³è¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿Îø¿Í¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¿¥Ê¥«¡Ê£´£±¡Ë¤ÈÇË¶É¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿·¤¿¤Êà¼ã¤¤¥Ä¥Ð¥áá¤òµá¤á¤Æ¼¡¤«¤é¼¡¤È¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥«¥Í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤Ë»åÌÜ¤òÉÕ¤±¤º¤Ë¥«¥Í¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¤ÊÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤ò²¿¤Ç¤âÇã¤¤Í¿¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤«¤é¥°¥ë¥á¤Ê¿©»ö¡¢£µ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥à¥¸¥ó¤Þ¤Ç¡¢Ä¶ìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥Ö¤Î»ñ»º¤ò¿äÄê¤¹¤ëÊÆ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¤ÎÁí»ñ»º¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹ëÅ¡¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤ò´Þ¤á£³²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£²£µ²¯±ß¡Ë¡£Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¶â³Û¤ÏÉÔÌÀ¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÏ²ÈñÀ¸³è¤¬Â³¤±¤Ð¡¢»ñ»º¤Ï¤¹¤°¤ËÄì¤ò¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÆ±¥µ¥¤¥È¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£