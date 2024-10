結婚式やゴルフコンペに朝じめうなぎを取り寄せできる！浜名湖産直マーケット「カタログギフト」

浜名湖周辺の厳選した特産物のみを販売するオンラインショップ・浜名湖産直マーケットは、お中元、お歳暮、結婚式の二次会やゴルフコンペ、忘年会等で活用できるカタログギフトを発売しました。

浜名湖産直マーケット「カタログギフト」

浜名湖周辺の厳選した特産物のみを販売するオンラインショップ・浜名湖産直マーケットは、お中元、お歳暮、結婚式の二次会やゴルフコンペ、忘年会等で活用できるカタログギフトを発売。

冷蔵便や冷凍便など温度管理やお持ち帰りが大変な景品もカタログを渡すだけ。

後日産地直送でお届けします。

6,600円からご予算に合わせて選べる3種類が用意されています。

■選べるギフト詳細

【選べるギフト 11,000円】

Aセット/Bセット/Cセットから1点ご希望のギフトを選べます。

https://www.8075.jp/?pid=182634413

【Aセット】

*朝じめうなぎ1尾・うなぎのきも焼き(60g)

*浜松餃子48個入り

【Bセット】

*朝じめうなぎ1尾

*遠州灘産生しらす100g×4パック

【Cセット】

*ハンバーグ計6個

*浜松餃子48個入り

【セット商品の紹介】

<目玉ギフト「朝じめうなぎ」>

・1尾(1人前)

発送日の朝に活鰻をさばいてお届けする朝じめうなぎです。

真空冷凍をしないことで、ふわふわ肉厚の身に加え、食欲そそる香ばしい風味や脂の乗り、とろける舌触りを楽しめます。

ギフトやご贈答、お中元やお歳暮などの贈り物などのお取り寄せ商品として大変喜ばれています。

発送日の朝にさばいて焼き上げる朝じめうなぎ

<浜松餃子>

・48個入り

餃子の餡に使用する野菜は、地元産を中心に、今まさに旬な国産素材のみを厳選して買い付け。

旬の国産キャベツや玉ねぎをふんだんに使用し、芳醇な甘みとシャキシャキ食感が際立つ餃子です。

焼き、茹で、揚げとさまざまな調理方法で楽しめます。

浜松産を中心とした国産野菜を使用した浜松餃子

<遠州灘産の生しらす>

・100g×4パック入り

遠州灘で獲り、手作業で厳選した生しらすです。

獲れたてを急速冷凍しているので新鮮な生しらす特有の甘みをご家庭でも楽しめます。

1食分ずつ小分けにした100g×4パックセット。

遠州灘産の生しらす

<ハンバーグ>

・1箱計6個入り(180g3個×2パック)

素材には、牛肉100%とオリジナルスパイスのみ!

牛肉を粗挽きにすることにより、肉を食べている満足感を徹底的に追求したハンバーグです。

ハンバーグに余分なつなぎは一切加えていないので肉本来の旨味が存分に味わえます。

浜松で人気のハンバーグ

そのほか、6,600円や16,500円の選べるギフトも用意されています。

朝じめうなぎをはじめ、浜名湖産真空冷凍うなぎや浜松餃子、遠州灘産の生しらす、浜松で人気のハンバーグなど浜名湖周辺の厳選した特産物がセットになったギフトセットをぜひイベントや特別な贈り物に活用できます。

■大口注文も受付中です。

