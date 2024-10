１個数から注文可能！ヨツバ印刷「オリジナルデザインの缶バッジ」

ヨツバ印刷は、オリジナルデザインの缶バッジ制作サービスを204年10月にスタートしました!オリジナル缶バッジは1個から注文が可能で、32mm、56mm、75mmなど、豊富なサイズ展開とカスタマイズオプションを取り揃えています。

記念品やイベントグッズ、オリジナルノベルティとしても活用できるこの缶バッジは、企業や個人のニーズに合わせた多彩なデザインが可能です。

ヨツバ印刷「オリジナルデザインの缶バッジ」

最短1分でオリジナル缶バッジ制作

ニーズに合わせた多彩なデザインが可能

<オリジナル缶バッジの特徴>

■1個からのオーダーメイドが可能

少量注文でも、独自のデザインを缶バッジに反映させることができ、イベントやプレゼントに最適です。

1個から激安!オリジナル缶バッジ

■豊富なサイズ展開とデザインオプション

32mm、56mm、75mmといった多様なサイズに対応しており、デザインも自由自在。

さらに、クリップ付きや安全ピン付きのオプションで、実用性も兼ね備えたグッズを提供します。

人気サイズラインナップ

■短納期・高品質な印刷

高品質なUV印刷を採用し、色鮮やかな仕上がりを実現。

短納期対応も可能で、急なイベントにも対応します。

■最短1分でも作れる!作り方簡単!スマホからでもオリジナル缶バッジ簡単作成!

最短1分でオリジナル缶バッジが完成します。

スマートフォンからでも手軽にデザインができ、注文も簡単な手続きで完了。

忙しい日常でもストレスなくオリジナル缶バッジを作成でき、個性を表現しやすくなっています。

スマホからでも缶バッジ簡単作成

■コミケなどのイベントなど大口注文も激安で提案

イベントやコミケでの大口注文も激安!

価格とお届け日について

■デザインサポート

同社にはデザイナーが複数在籍しているのでデザイン作成サービスも提供中。

キャラクターやプロスポーツチームのデザインも可能です。

デザインサポート

