¡Ö½Æ¤ÎÃÆÁÒ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð·±Îý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×ÃËÀ¼«±Ò´±3¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¡¡ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜÃóÆÖÃÏ
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦ÊÌÉÜÃóÆÖÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë23ºÐ¤ÎÃËÀ¼«±Ò´±¤¬½Æ¤ÎÃÆÁÒ¤ò±£¤·¤¿¤ê¡¢Æ±Î½¤Î»äÉþ¤òÅð¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÆÁÒ¤Î¼ýÇ¼¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃËÀ¼«±Ò´±2¿Í¤âÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Âè41ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¤ÎÃËÀÎ¦»ÎÄ¹¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÌÉÜÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¦»ÎÄ¹¤Ï2022Ç¯¤Î10·î13Æü¡¢ÃóÆÖÃÏÆâ¤Ç½Æ¤ËÁõ¤Æ¤ó¤¹¤ëÃÆÁÒ1¸Ä¤òÉð´ï¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤ËÌá¤µ¤º±£¤·¤¿¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤Î1·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±Î½Ââ°÷¤Î»äÉþ¤Ê¤É¡Ê·×6Ëü5Àé±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃóÆÖÃÏ¤¬ÀàÅð»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Î¦»ÎÄ¹ËÜ¿Í¤¬ÃÆÁÒ¤ò¤·¤Þ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃÆÁÒ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤Î·±Îý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éð´ï¤ÎÁ´¿ô³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âè1¶õÄòÃÄ¤ÎÃËÀ2ÅùÎ¦°Ó¡Ê28¡¦Åö»þÂè41ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ½êÂ°¡Ë¤ò¸ºµë30Ê¬¤Î1¡¦1¤«·î¡¢Âè41ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¤ÎÃËÀ2ÅùÎ¦Áâ¡Ê48¡Ë¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè41ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¤Î¾®ÎÓÄ¾´ðÏ¢ÂâÄ¹¡Ê1ÅùÎ¦º´¡Ë¤Ï¡ÖËÜ»ö°Æ¤ò¿¼¤¯¼õ¤±¤È¤á¡¢¶µ°é»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ØÆ³¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£