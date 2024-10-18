Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤âÂç´î¤Ó¤·¤¿Âô»³¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¾Ò²ð¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÊª¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤âÂç´î¤Ó¤·¤¿Âô»³¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¤Î¹ë²Ú¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡Öµµ»³¥³¥ó¥µ¡¼¥È½éÆü¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð ÂçÈ½¾Æ¤ ¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò ¤ª¤Ï¤® ¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å ¥×¥ê¥ó¡×¤Èº¹¤·Æþ¤ì¤µ¤ì¤¿ÉÊ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¡ÖSONY¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂç´î¤Ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ä»Ò¥Á¡¼¥à ËÜÆü¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö2ÆüÌÜ¤Îµµ»³¥³¥ó¥µ¡¼¥È ³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÊª¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£