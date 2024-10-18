【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（8月）17:00
予想　396.0億ユーロ　前回　396.0億ユーロ（季調済)

ユーロ圏建設業生産高（8月）18:00
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.2%（前年比)

【香港】
雇用統計（9月）17:30　
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率)

【米国】
住宅着工件数（9月）21:30
予想　135.1万件　前回　135.6万件（住宅着工件数)　
予想　-0.5%　前回　9.6%（住宅着工件数・前月比)　
予想　145.9万件　前回　147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数)　
予想　-0.8%　前回　4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

※予定は変更されることがあります。