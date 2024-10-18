【ユーロ圏】

ユーロ圏経常収支（8月）17:00

予想 396.0億ユーロ 前回 396.0億ユーロ（季調済)



ユーロ圏建設業生産高（8月）18:00

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 -2.2%（前年比)



【香港】

雇用統計（9月）17:30

予想 3.0% 前回 3.0%（失業率)



【米国】

住宅着工件数（9月）21:30

予想 135.1万件 前回 135.6万件（住宅着工件数)

予想 -0.5% 前回 9.6%（住宅着工件数・前月比)

予想 145.9万件 前回 147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 -0.8% 前回 4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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