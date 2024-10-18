来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１０月２１日



１５：００ 独・生産者物価指数

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行年次総会（２６日まで）



◇１０月２２日



１０：３０ 日・１０年物クライメート・トランジション利付国債の入札

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数



◇１０月２３日



２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がフィラデルフィア連銀主催のイベントであいさつ

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※タイ市場が休場

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２４日まで）



◇１０月２４日



０３：００ 米・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

０５：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数



◇１０月２５日



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・耐久財受注

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議



◇１０月２７日



※日・衆議院選挙投開票





◎決算発表・新規上場など



○１０月２１日



※札証アンビシャス上場：伸和ホールディングス<7118>



○１０月２２日



決算発表：コメリ<8218>，ブックオフＧ<9278>，両毛システム<9691>

※東証グロース上場：Ｓｃｈｏｏ<264A>

※海外企業決算発表：スリーエム（３Ｍ），ベライゾン・コミュニケーションズほか



○１０月２３日



決算発表：日本高純度<4973>，ニデック<6594>，航空電<6807>，ＫＯＡ<6999>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，クレオ<9698>

※東証プライム上場：東京地下鉄<9023>

※海外企業決算発表：コカ・コーラ，テスラ，ＩＢＭ，ボーイングほか



○１０月２４日



決算発表：エイトレッド<3969>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，石塚硝<5204>，ＯＢシステム<5576>，富士通ゼ<6755>，小野測<6858>，ＰＬＡＮＴ<7646>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，信越ポリ<7970>，キムラユニテ<9368>，ＳＥＨＩ<9478>，ナガセ<9733>，ＤＭＳ<9782>，大丸エナ<9818>，植松商会<9914>

※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナル



○１０月２５日



決算発表：タウンＮ<2481>，カワチ薬品<2664>，ナフコ<2790>，ブルドック<2804>，野村不ＨＤ<3231>，モバファク<3912>，信越化<4063>，中外薬<4519>，カイノス<4556>，日パレット<4690>，東京製鉄<5423>，日鋳造<5609>，エムケー精工<5906>，岡部<5959>，日立建機<6305>，アイチコーポ<6345>，テクノＨＲ<6629>，太洋テクノ<6663>，ファナック<6954>，今村証券<7175>，プレミアＧ<7199>，東邦レマック<7422>，研創<7939>，ジャフコＧ<8595>，岩井コスモ<8707>，日エスコン<8892>，ヒガシ２１<9029>，桜島埠<9353>，沖縄セルラー<9436>，ミスミＧ<9962>ほか

※東証プライム上場：リガク・ホールディングス<268A>



出所：MINKABU PRESS