■K-POPのスターが光り輝くジュエリーを身に着け巡回展に登場

【動画】スワロフスキーの輝きを纏ったLE SSERAFIMチェウォン、ZB1ソン・ハンビン、IVEレイ、THE BOYZヒョンジェ

LE SSERAFIM(ルセラフィム)のKIM CHAEWON(キム・チェウォン)、ZEROBASEONE(ゼロベースワン)のSUNG HAN BIN(ソン・ハンビン)、IVE(アイヴ)のREI(レイ)、THE BOYZ(ドボイズ)のHYUNJAE(ヒョンジェ)といったK-POPスターが、ソウル聖水洞のXYZソウルにて開催されるSwarovski(スワロフスキー)の巡回展「Swarovski - Masters of Light from Vienna to Seoul(Swarovski - 光の巨匠たち:ウィーンからソウルへ)」のオープニングイベントを訪れた。

10月18日から30日まで開催されるこの巡回展は、スワロフスキーの創業から130年近くにわたる歴史を振り返る内容になっている。スワロフスキーとコラボしたLE SSERAFIMの楽曲「UNFORGIVEN」のMVで着用されたカスタム衣装や、2024年の「MTVビデオ・ミュージック・アワード」でLE SSERAFIMが使用した、合計24,000個のスワロフスキークリスタルがあしらわれたクリスタル・マイクも展示されることでも話題に。

『VOGUE KOREA』のInstagramには、スワロフスキーの光眩いアクセサリーを身につけたスターの姿が公開された。髪をアップにし、豪華なチョーカーブレスレッドが目を引くチェウォン、黒のセットアップに首元のネックレスが輝くソン・ハンビン。そして俳優のNANA(ナナ)に続き、白のスーツ姿のヒョンジェ、白のドレスにピンクと、大ぶりな透明のクリスタルのネックレスが映えるレイと順番に登場する。スターのインタビューを交えつつ、会場の展示が映し出される。LE SSERAFIMの衣装やマイクも登場しているので注目したい。

また『HARPER’S BAZAAR Korea』のInstagramには、スターたちによる自撮り動画が公開。身につけたジュエリーをアピールしながら、ジュエリーをさらに際立たせる美しいビジュアルを披露している。