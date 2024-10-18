±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤ËËÌ³¤Æ»¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦»¥ËÚÆî¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¾¡Íø¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð
¡¡¡þÂè77²ó½©µ¨ËÌ³¤Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ2²óÀï¡¡»¥ËÚÆî5¡½3È¡´ÛÂçÇðÎÇ¡Ê±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë¡Ê2024Ç¯10·î18Æü¡¡¥×¥ì¥É¡Ë
¡¡»¥ËÚÆî¤¬È¡´ÛÂçÇðÎÇ¤ò5¡½3¤ÇÂà¤±¤Æ11Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»¥ËÚÆî¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹10²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢ºØÆ£ÎËÊ¿»°ÎÝ¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÈôµå¤ÏÊá¼ê¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¡¢¥é¥¤¥ó¤½¤Ð¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤ËµÈÂô¹¨¼£º¸Íã¼ê¡Ê1Ç¯¡Ë¤ÎÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Î00Ç¯²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì»þ¤Î¼ç¾¤À¤Ã¤¿ÅÄÈª¹¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´ÆüÀ©¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄê»þÀ©¤ÎÀ¸ÅÌ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÈÁ´¹»±þ±ç¡É¤ÇÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£Â¼ÈøÁÔÂÀ¼ç¾¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚÆî¤Ï20Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡½°°Àî»ÖÊ÷¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£