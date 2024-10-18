¡ÖÃæ¹ñºßÎ±Ë®¿Í¤ÎÉÔ°Â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜ¤ÎÎÎ»ö¶ÉÄ¹¤¬Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¹â´±¤È¶¨µÄ¡¡ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î»ùÆ¸»àË´»ö·ï¤«¤é1¥«·î
Ãæ¹ñ¤Î¿¼¥»¥ó»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò»ùÆ¸¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤«¤é¡¢18Æü¤Ç1¥«·î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é³°Ì³¾Ê¤ÎÎÎ»ö¶ÉÄ¹¤¬ËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î¹â´±¤é¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë³°Ì³¾Ê¤Î´äËÜ·Ë°ìÎÎ»ö¶ÉÄ¹¤Ï17Æü¡¢ËÌµþ¤ÇûçÎå¡Ê¤È¤¦¡¦¤ì¤¤¡Ë³°Ì³¼¡´±¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Àè·î18Æü¤Ë¿¼¥»¥ó»Ô¤Çµ¯¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÃË»Ò»ùÆ¸¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤È¡¢6·î¤Ë¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÁÉ½£»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤¬½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´äËÜ»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñºßÎ±Ë®¿Í¤ÎÉÔ°Â¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤»ö¼Â²òÌÀ¤ÈÀâÌÀ¤òÍ×µá¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¢SNS¤Ç¤Î°¼Á¤ÊÈ¿ÆüÅª¤ÊÅê¹Æ¤Î¼èÄù¤ê¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¶ñÂÎÅªÁ¼ÃÖ¤Î¿ÊÄ½¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È»ö·ïºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¤³¤ì¤Þ¤Çµá¤á¤Æ¤¤¿¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¾ðÊó¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£