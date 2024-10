大統領選挙が迫る中、とあるポッドキャストに出演したドナルド・トランプ氏がAppleのティム・クックCEOとの「親密な」関係を暴露しました。“Our Country Has Been Poisoned” - Donald Trump On Putin, Obama, Tariffs & Iran | PBD Podcast | 489 - YouTubeTrump says Tim Cook called him to complain about the European Union - The Verge

https://www.theverge.com/2024/10/17/24272648/donald-trump-tim-cook-complain-european-union-finesDonald Trump says Tim Cook is a better Apple CEO than Steve Jobshttps://qz.com/apple-donald-trump-ceo-tim-cook-steve-jobs-eu-fines-1851675399イラン系アメリカ人起業家であるパトリック・ベット・デイヴィッド氏のインタビューを受けたトランプ氏は、「出演の2、3時間前にクックから電話があった」とコメントし、Appleが直面したEUからの罰金支払い命令について相談を受けたことを明らかにしました。近年、テクノロジー企業は市場を独占しているなどの観点から主にEUで調査を受けており、特にAppleは自社アプリストアの「App Store」についていくつかの規則違反を指摘されていました。規則違反とされた行為の1つが、音楽ストリーミングアプリの中で自社の安価なサービスにユーザーを誘導することを禁止する「アンチステアリング規定」でした。大抵の音楽ストリーミングアプリは有料のサブスクリプションサービスを用意していますが、仮にユーザーがAppleの決済システムを利用してサブスクリプションサービスに登録した場合、アプリ配信側はAppleに対してシステム手数料を支払わなければなりません。一方でアプリ配信側の自社サイトなどで決済すればこのような手数料はかからないため、App Storeで配信されているアプリの一部はAppleの決済を利用する場合の価格を高く設定しています。アプリ配信側はユーザーに対して「Apple以外の方が安い」と教えることもできるのですが、前述のアンチステアリング規定で禁止されていました。2024年3月、欧州委員会はアンチステアリング規定を問題視し、EUの独占禁止法にあたる反トラスト法に違反しているとして、Appleに対して18億4000万ユーロ(約2990億円)の制裁金を科すことを発表しました。当初、Appleは「消費者が被害を受けているかどうかについて、欧州委員会は信頼できる証拠を何一つ示せなかったにもかかわらず、App Storeがデジタル音楽市場における競争の障壁となっていると見なしました。これは、活気と競争にあふれた、急速に成長している市場という現実を無視したものです」と述べて、控訴する意向を示していました。Appleが独禁法違反で2940億円の巨額罰金とApp Storeのルール変更をEUから命じられる - GIGAZINEこれに加え、2016年に「Appleがアイルランドで不当な税制優遇を受けていた」という事実を欧州委員会に指摘され、130億ユーロ(約2兆1100億円)もの追徴課税支払いを求めた件で、2024年9月に欧州司法裁判所の判断で処罰が確定しています。Appleがアイルランドで不当な税制優遇を受けていたとして求められた2兆円相当の追徴課税が確定 - GIGAZINEトランプ氏によると、クック氏は2つの罰金に直面していることをトランプ氏に伝え、「ヨーロッパはEUの『企業』なんだ。EUは自分たちの事業を運営するために法を利用しているんだ」と語ったとのこと。これにトランプ氏は「ティム、なによりもまず当選しなければならないが、当選した暁には、EUが我々アメリカの企業を利用することを許すつもりはない」と返したといいます。トランプ氏いわく、クック氏とは蜜月の関係にあり、大統領在任中にも幾度となくやりとりをすることがあったそうです。伝えられるところによると、クック氏は大統領時代のトランプ氏に頻繁に電話し、テキサス州オースティンのApple本社でトランプ氏をもてなしたこともあり、代わりにトランプ氏を説得して中国からの輸入品に関連する一連の関税を免除してもらったこともあったといいます。ポッドキャストでは、トランプ氏がクック氏について「非常に優秀なビジネスマン」と語り、「スティーブ・ジョブズを非難しているわけではないが、もし今でもクックではなくジョブズがAppleを経営していたら、Appleは今ほど成功しなかっただろう。クックは素晴らしい仕事をしたと思う」と語る場面も見られました。