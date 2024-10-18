26ºÐ¿·À±½õ¤Ã¿Í¤ËÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÃ¯¤ä!?¡×¡¡²÷Â¡õ¹¥¼é¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿ÇÜÂ®¤«¤Ã¤¿¡×¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï7»î¹ç¤Î¤ß
ÆÍÁ³¹¶¼é¤ËÂç³èÌö¡¢ÇúÂ®¸Ø¤ë½õ¤Ã¿Í¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ãÆÍ¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2Àï¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ï¤º¤«7»î¹ç½Ð¾ì¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬ÌöÆ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÃ¯¤ä!?¡×¡Ö¼þÅì¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¤Ï¡¢Áª¼ê³ÍÆÀ´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤ï¤º¤«7»î¹ç½Ð¾ì¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¼¡Àï¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï5ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á2°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç·×4½ÐÎÝ¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î½é²ó¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢2»à¸å»³Àî¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤«¤é²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÀ¸´Ô¡£ËÜÎÝ¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Û¥¡¡Á!?¥Þ¥¸¤Ç¥À¥¦¥ó¥º¤Ã¤ÆÃ¯¤ä!?¡×
¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂÂ®¤¤¤ä¤ó¤±¡×
¡Ö¥À¥¦¥ó¥º¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÂÎ´´¶¯¤½¤¦¤ÊÁö¤êÊý¤°¤¦¤¹¤³¡×
¡Ö¿À½õ¤Ã¿Í¤ä¤ó¡×
¡Ö¼þÅì¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ø¥Ã¥¹¥é¡×
¡Ö»×¤Ã¤¿ÇÜÂ®¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤âºÆ»°ÂÇµå¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¹¥¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¡£º£µ¨Á°È¾¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÍèÇ¯Âç³èÌö¤·¤ÆºÆÍèÇ¯¥á¥¸¥ã¡¼¤ä¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë