最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

2024年12月6日から8日までの3日間、幕張メッセにて「東京コミックコンベンション 2024(東京コミコン2024)」として開催。

「東京コミコン2024」の来日セレブとして、『ハンニバル』の名コンビ、マッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏が来日されます!

「東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024」来日セレブ「マッツ・ミケルセン/ヒュー・ダンシー」

Photo by Greg Williams

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

スケジュール:

・2024年12月6日(金)11:00〜19:00

・2024年12月7日(土)10:00〜19:00

・2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

2024年12月6日より3日間に渡って千葉・幕張メッセで開催される「東京コミコン2024」に来日予定のセレブを新たに発表!

世界中で絶大な人気を誇るマッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏の来日が決定しました!

「東京コミコン2024」の期間中、会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

『ハンニバル』では、自身の能力に苦悩するダンシー氏演じるグレアムを名目上は精神科医として助けつつ、実際には彼を操り、暗い道へ引きずり込もうとする狂気的なレクターを猛然と演じたマッツ氏。

複雑な関係性を演じた二人ですが、プライベートでは大の仲良しとして知られています。

「東京コミコン2024」のステージでは、当時の共演エピソードやファンも知らない裏話、今後の俳優活動についてなどをたっぷりと語ってくださる予定です。

※サイン券・撮影券のチケット販売の詳細につきましては公式WEBサイトにて発表されます

マッツ・ミケルセン氏

Photo by Greg Williams

『007 カジノ・ロワイヤル』への出演で世界的ブレイクを果たした、“北欧の至宝”ことマッツ・ミケルセン氏。

海外ドラマ『ハンニバル』の「ハンニバル・レクター」役でカルト的な人気を博したことでも知られています。

その後も映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の「ゲイレン・アーソ」役、マーベル映画『ドクター・ストレンジ』の「カエシリウス」役、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』の「グリンデルバルド」役など、数々の大ヒット映画に出演。

その卓越した演技力からカンヌ国際映画祭男優賞をはじめ、数々の著名なアワードでの受賞・ノミネート歴があり、「東京コミコン2023」参加時には、会期中にヨーロッパ映画賞男優賞を受賞するという喜ばしい出来事も。

その際は、コミコンに参加されていたほかのセレブや観客たちから盛大な祝福を受けました。

そんなマッツ氏は、『ライオン・キング』の前日譚『ライオン・キング:ムファサ』で若き日のムファサを追い詰める重要なキャラクターである「キロス」の声を務めることが決定!

また、のヨーロッパ映画賞で男優賞に輝いた作品『The Promised Land(原題)』も日本公開が控えています。

ヒュー・ダンシー氏

エミー賞へのノミネート経験を持つヒュー・ダンシー氏。

マッツ氏主演の『ハンニバル』で、連続殺人犯の精神を見ることができるという特異な才能をもつ特別調査官「ウィル・グレアム」役を好演したことで知られる人気俳優です。

2001年に公開された映画『ブラックホーク・ダウン』よりハリウッドでの活動を開始し、その後も『キング・アーサー』『ルワンダの涙』『いつか眠りにつく前に』といった様々なジャンルの作品にコンスタントに出演しては、存在感のある巧みな演技で人々を魅了しています。

近年は海外ドラマ作品を中心に活躍しており、『LAW & ORDER』や『HOMELAND/ホームランド』といった話題作にも出演。

近日中には「ピーター・パーカー」が「スパイダーマン」になるまでの道のりを描いたアニメ『Your Friendly Neighborhood Spider-Man(原題)』が配信される予定です。(※日本での配信は未定です)

ダンシー氏は日本人にもなじみの深い「ドクター・オクトパス」の声を担当することが決定しています。

ヒュー・ダンシー氏の参加は7日(土)、8日(日)の2日間となります。

マッツ氏&ヒュー氏のサイン券・撮影券が発売決定

注意事項:「東京コミコン 2024」の会場に入場する際には、サイン券・撮影券の他に別途入場券が必要となります。

来日が決定した、マッツ・ミケルセン氏とヒュー・ダンシー氏のサイン券・撮影券が発売決定!

東京コミコンでは、各来日セレブの“サイン券”を購入頂することでサイン会に、そして“撮影券”を購入することで撮影会に参加できます。

※購入方法や各種チケット料金などの詳細情報に関しては、「東京コミコン2024」公式 WEB サイトにて確認ください

※サイン券・撮影券の他に別途入場券が必要となります

※その他のセレブのサイン券・撮影券に関しては、後日発表予定となります

映画『ハンニバル』の名コンビがセレブゲストとして来日。

「東京コミコン2024」は、幕張メッセにて2024年12月6日より3日間にわたり開催です!

