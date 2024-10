コロンやルームフレグランススプレーが登場！明星花露水

台湾で117年の歴史を持つ有名ブランド 明星花露水が、日本市場に向けて10月20日より販売します。

台湾で117年の歴史を持つ有名ブランド 明星花露水が、日本市場に向けて10月20日より販売。

■日本市場について

まずは、同社オフィシャルオンラインサイトのみでの取り扱いとなりますが、順次、大手百貨店、ドラッグストアなどで展開します。

https://mingsingls.myshopify.com/collections

台湾では、香水やルームフレグランス、アロマキャンドルや、ベットコロンなど、多種多様な商品を展開していますが、日本では、まず、明星花露水ブランドのコロン、60ml携帯ボトルと、MSLSブランドの250mlルームフレグランススプレーの2種類を販売開始します。

明星花露水60mlボトルは、台湾では言わずと知れた商品で、老若男女問わず、誰でも使っている商品になります。

用途は様々で、洋服の嫌な臭い消しから、香り付を始め、色々な持ち物への除菌消臭、匂い付けとして使用します。

車内の嫌な臭い消しや、ヘルメットの消臭、などなど使用用途は様々です。

MSLSルームフレグランスは、今回、日本市場向けに高級ブランドとして、老舗メーカーの明星花露水が新たに開発した新商品になります。

こちらは、高級感漂う香りで、除菌消臭効果もあり、ルームフレグランスとしての使用はもちろん、ベット、ピロースプレーとしても使えます。

また、ペットの臭い消しや、たばこ臭、生活臭などの改善にも使われます。

一般販売開始に合わせ、商社様、流通各社様への販売も開始します。

