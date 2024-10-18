¡ÖÍÏ´äÀÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¡¢¿Íµ¤YouTuberà¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¼ºÇÔá¤Ë¾×·â¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤Û¤ó¤È¤ÎÃº¾Æ¤¡Ä¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¤ÎP´ÝÍÍ¡£¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡P´ÝÍÍ¡£¤Ï2¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¡¢1¤ÄÌÜ¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¾Æ¤¯¡Á¤Ã¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö^_^¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Æ¤¤¹¤®¤Æ¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Ç¤²¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍÏ´äÀÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤Û¤ó¤È¤ÎÃº¾Æ¤¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡©¡×¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃæ¤Ï¤¤Ã¤È½À¤é¤«¤¤¡Ä¡Ä¤Ï¤º¡©¡×¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¾Ç¤²Êý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¾Ð¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡P´ÝÍÍ¡£¤Ï²Î¤ä¼«ºî¥¢¥Ë¥á¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢8·î¤ËYouTubeÆ°²è¤¬ÁíºÆÀ¸¿ô30²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£