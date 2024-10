JBLは、建設業者様専用のファクタリングサービスである「建設業者様専門ファクタリング 売掛金pay」をスタートしました。

JBLは、建設業者様専用のファクタリングサービスである「建設業者様専門ファクタリング 売掛金pay」をスタート。

■提供背景

ファクタリングは売掛債権(請求書)の売却によって、本来の支払い期日よりも早く売掛金を回収できる資金調達手段です。

最近では、経済産業省が売掛債権の有効活用を目的に利用を推奨するなど、融資に代わる資金調達手段として注目されています。

その中でJBLは、「国民生活と企業活動の基盤」を構築するといっても過言ではない建設業の支援を図るべく、今回中小建設業者様専門のオンラインファクタリングサービスを開始するに至りました。

■「建設業者様専門ファクタリング 売掛金pay」5つの特徴

(1) 最短即日送金でキャッシュフローの乱れを回避

JBLのファクタリングは、最短即日の契約と送金が可能。

元請けからの支払い遅延や工期の延長、追加工事に伴う先払い資金といった建設業者様が抱えがちな問題に即対応でき、キャッシュフローの乱れを回避できます。

(2) 来店不要のオンラインファクタリング実施

お申込みからご送金までのすべてのお手続きをWeb上で完結できるオンラインファクタリングを実施しています。

PCやスマホ、タブレットの操作だけでスムーズに事業資金を調達できます。

(3) 署名捺印不要のクラウドサイン

契約は、弁護士ドットコム株式会社が運営する弁護士監修のクラウドサインを用いて行います。

紙の契約書への署名捺印が不要な電子契約ですので、一人親方の経営者様でも手間や時間をかけずに契約いただけます。

(4) 利用手数料は業界最安水準の2%〜

利用手数料は業界最安水準である2%〜に設定しています。

資金調達コストが軽減されるため、調達した資金を資材費や人件費などに最大限活かせます。

もちろん、利用手数料以外の費用は一切請求いたしません。

(5) 他社からのお乗り換え契約を優遇

他社のファクタリングを利用中のお客様が新規で契約される場合は、該当他社よりも低い手数料を提示するなど、様々な優遇特典を付与します。

優遇特典は期間ごとに変更される場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

■利用の流れ

(1) お申し込み

公式HPのお申込みフォームに必要事項を入力し、書類のデータ(代表者様の身分証明書、直近の取引入金が確認できる書類、取引先との成因資料、直近一期分の決算書)をPDF・写真等で添付して送信してください。

また、お電話によるお申込みも可能。

(2) 利用審査

お申込み後は書類とヒアリング内容をもとに審査を行い、速やかに結果を通知します。

※場合によってはご面談が必要になる場合もあります。

(3) 契約

提示する契約内容に承諾をいただけましたら、クラウドサインによる電子契約を交わします。

契約後は数分〜数時間以内にご指定の口座へ振込されます。

