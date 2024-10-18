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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日(木) 0:00 〜 2024年10月18日(金) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。

現在、指先に乗るほどの小さいサイズなため、耳にかかるストレスが小さく快適に使える「Soundcore Sleep A20」や耳を塞がないため、周囲の音を聞きながら家事やランニングができる「Soundcore AeroFit」など、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホンがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年10月18日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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耳栓＆入眠音楽＆目覚まし＆睡眠モニタリングが叶う、Ankerの最新型寝ホン「Soundcore Sleep A20」が24％オフ！

Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ 16,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker初のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroFit」が35％オフの大特価！

Anker Soundcore AeroFit（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP57防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ブラック 12,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore AeroFit Pro（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / 3Dオーディオ / IP55防塵防水規格/ 最大46時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ソフトホワイト 22,990円 Amazonで購入する PR PR

「Soundcore A30i」が34％オフなど、Ankerのノイズキャンセリングイヤホンが軒並みお買い得価格に！

Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/カナル型/耳掛け/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック 9,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Liberty 4 NC (Blueooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.0 / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大50時間再生 / ハイレゾ対応 / IPX4防水規格 / PSE技術基準適合】ブラック 12,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore A30i (Bluetooth 5.4) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続/小型軽量】ブラック 6,990円 Amazonで購入する PR PR

＞＞Anker Soundcoreのセール対象商品一覧を見る

Echo BudsやJBLなどのイヤホンもセール特価で販売中！ この機会をお見逃しなく

final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン【 VR バイノーラル ASMR 360オーディオ推奨】 ブラック 1,980円 Amazonで購入する PR PR

Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブ ノイズキャンセリング 付き完全 ワイヤレスイヤホン with Alexa｜ブラック 12,980円 Amazonで購入する PR PR

Shokz (ショックス) OpenFit Air オープンイヤーイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン bluetooth5.2 耳を塞がない 自動ペアリング マイク付きイヤフォン 充電ケース付き 左右分離型 8.7g軽量 ランニング・スポーツイヤホン IP54防水性能 急速充電 ハンズフリー通話 2024年新登場 ブラック 19,880円 Amazonで購入する PR PR

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JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUDSBLK 小 4,632円 Amazonで購入する PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！

Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」