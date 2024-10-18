なでしこジャパン、五輪２大会連続８強止まりから再出発！ 韓国戦に臨むメンバーを発表！ 佐々木則夫が監督代行、内田篤人がコーチ
日本サッカー協会は10月18日、同26日に国立競技場で行なわれる『MIZUHO BLUE DREAM MATCH2024』の韓国女子代表戦に挑む、なでしこジャパンのメンバーを発表。熊谷紗希、長谷川唯、山下杏也加らが名を連ねた。
なでしこジャパンは今夏のパリ五輪で、2012年のロンドン五輪以来のメダル獲得を目ざすも、前回の東京五輪に続いてベスト８敗退で終わった。
【画像】10月26日に韓国女子代表と戦うなでしこジャパンメンバーを一挙紹介！
大会後、池田太監督が契約満了に伴い、退任。まだ後任は決まっておらず、今回の日韓戦では佐々木則夫氏が監督代行を担うほか、元男子日本代表の内田篤人氏らがコーチを務める。
韓国戦に臨む、なでしこジャパンのメンバーは以下の通り（※は初招集）。
GK
１ 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）※
DF
４ 熊谷紗希（ローマ／イタリア）
２ 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）
13 北川ひかる（ヘッケン／スウェーデン）
５ 遠藤優（三菱重工浦和レッズレディース）※
３ 南萌華（ローマ／イタリア）
21 石川璃音（三菱重工浦和レッズレディース）
18 小山史乃観（ユールゴーデン／スウェーデン）
６ 古賀塔子（フェイエノールト／オランダ）
MF
８ 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
10 長野風花（リバプール／イングランド）
７ 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
16 谷川萌々子（ローゼンゴード／スウェーデン）
FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
19 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
９ 植木理子（ウェストハム／イングランド）
20 土方麻椰（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）※
22 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）※
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
なでしこジャパンは今夏のパリ五輪で、2012年のロンドン五輪以来のメダル獲得を目ざすも、前回の東京五輪に続いてベスト８敗退で終わった。
【画像】10月26日に韓国女子代表と戦うなでしこジャパンメンバーを一挙紹介！
大会後、池田太監督が契約満了に伴い、退任。まだ後任は決まっておらず、今回の日韓戦では佐々木則夫氏が監督代行を担うほか、元男子日本代表の内田篤人氏らがコーチを務める。
GK
１ 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）※
DF
４ 熊谷紗希（ローマ／イタリア）
２ 守屋都弥（INAC神戸レオネッサ）
13 北川ひかる（ヘッケン／スウェーデン）
５ 遠藤優（三菱重工浦和レッズレディース）※
３ 南萌華（ローマ／イタリア）
21 石川璃音（三菱重工浦和レッズレディース）
18 小山史乃観（ユールゴーデン／スウェーデン）
６ 古賀塔子（フェイエノールト／オランダ）
MF
８ 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
10 長野風花（リバプール／イングランド）
７ 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
16 谷川萌々子（ローゼンゴード／スウェーデン）
FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
19 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
９ 植木理子（ウェストハム／イングランド）
20 土方麻椰（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）※
22 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）※
構成●サッカーダイジェストWeb編集部