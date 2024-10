サンスター文具から、『機動戦士ガンダム』の「シャア・アズナブル」と「ジオン公国軍」をモチーフにしたグッズが登場!

ミリタリー風のワッペンが印象的な特別仕様のPCケースとガジェットケースです。

サンスター文具『機動戦士ガンダム』シャア・アズナブル/ジオン公国軍 モチーフ「PCケース/ガジェットケース」

予約期間:2024年10月11日(金)〜 準備数に達し次第終了

商品お届け:2025年1月予定

販売店舗:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか

サンスター文具から、『機動戦士ガンダム』に登場する「シャア・アズナブル」をモチーフにした「PCケース」と、「シャア・アズナブル」「ジオン公国軍」をモチーフにした「ガジェットケース」2種が登場!

アニメ『機動戦士ガンダム』に登場する「シャア・アズナブル」と「ジオン公国軍」をモチーフに、ミリタリー風のワッペンが印象的な特別仕様のデザインです。

『機動戦士ガンダム』や「シャア・アズナブル」ファン必見の、かっこいい「PCケース」と「ガジェットケース」となっています☆

機動戦士ガンダム シャア専用PCケース

価格:11,000円(税込)

対象年齢:15才以上

セット内容:PCケース1個、ショルダーベルト1個

サイズ:

本体 (外寸)約W385×H275×D30mm/(内寸)約W380×H260×D20mm

ショルダー (紐長さ)約600〜1,150mm(金具含まず)/(紐幅)約25mm

レピア織と刺繍のワッペンがミリタリー感を演出しつつも、ビジネスシーンで使いやすい落ち着きあるカラーリングにまとめられた「シャア専用PCケース」

本体と共布で揃えられた、長さ調節可能なショルダーベルトが1本付属しています。

外ポケットはファスナー付きを含むサイズ違いで使い分けに便利です。

ワッペンには、「シャア専用ザク」もさりげなくデザインされています。

真っ赤なワッペンには、「シャア・アズナブル」が率いた部隊の番号「A12」の文字も。

14インチノートPC、A4サイズに対応。

クッション素材が衝撃を和らげてくれるのも嬉しいポイントです。

スーツにもカジュアルスタイルにも似合う、絶妙なデザインとなっています。

バッグ背面にはキャリーケースのハンドル部分に通せるループ付きで、出張のお供にも便利です!

機動戦士ガンダム シャア専用ガジェットケース/ジオン公国軍支給イメージガジェットケース

価格:各4,400円(税込)

対象年齢:15才以上

セット内容:ガジェットケース1個、ワッペン3個

サイズ:

本体 約W220×H120×D40mm

ワッペン (エンブレム)約W75×H75mm/(シャア専用ザク、ザクII)約W97×H55mm/(階級章)約W53×H28mm

「シャア専用ガジェットケース」と「ジオン公国軍支給イメージガジェットケース」の2種類のデザインがラインナップ。

ワッペンは、裏面に面ファスナーがついているため着脱可能になっており、好きな位置に貼り替えカスタムすることが可能です。

機動戦士ガンダム シャア専用ガジェットケース

イメージカラーであるレッドを基調にした「シャア・アズナブル」デザイン。

内側はファスナーポケットやメッシュポケットの他、移動可能な仕切り付きで、まとめにくいガジェット類をスッキリ収納できます。

本体のほか、3種類のワッペンも付属。

好きな場所にワッペンを配置して、ケースをかっこよくデコレーションすることができます。

機動戦士ガンダム ジオン公国軍支給イメージガジェットケース

「ジオン公国軍支給イメージガジェットケース」は、「ジオン公国軍」の制服や「ザクII」を思わせるグリーンカラー。

さまざまなガジェット類をすっきり収納。

持ち歩きに便利なケースです。

付属のワッペンもグリーンを基調にした、まさに「ジオン公国軍」から支給されたようなデザインです。

ワッペンを貼り付けても、落ち着きのあるカラーリングなのでビジネスユースにも最適です。

デザインやワッペン、カラーなどがかっこいい、毎日使いたくなるPCケース&ガジェットケース!

『機動戦士ガンダム』の「シャア・アズナブル」と「ジオン公国軍」モチーフのPCケースとガジェットケースは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「サンスターステーショナリーストア」にて、2024年10月11日(金)より予約受付中です。

※準備数に達した場合、販売を終了することがあります

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

※写真の色味は本品と多少異なる場合があります

※縫製は手作業のため、多少の個体差があります

