新千歳-仁川の往復航空券が当たる！カジャ！コリア「友だち登録＆アンケートキャンペーン」

カジャ!コリア「友だち登録&アンケートキャンペーン」

「韓国LOVEコミュニティ」を作るプロジェクト「カジャ!コリア」は、2024年10月31日まで、イースター航空で行く新千歳-仁川の往復航空券が当たる「カジャ!コリア」友だち登録&アンケートキャンペーンを実施中。

「カジャ!コリア」は、公式LINEからコミュニティ参加者へ向けて、韓国のホットな楽しい情報を毎週配信しています。

公式LINEでの情報発信のほか、コミュニティ参加者向けの韓国料理を楽しむ限定イベントやニッチなエリアをめぐる企画ツアーなども随時開催中です。

キャンペーン概要

・賞品

新千歳-仁川の往復航空券<1名様>

賞品協賛:イースター航空

・応募期間

2024年10月31日(木)まで

・応募方法

キャンペーン参加にはLINEアカウントと友だち登録が必要となります。

(1) 「友だち登録をする」のボタンから、「カジャ!コリア」公式LINEの友だち登録をしてください。

(2) 友だち登録時にLINEのトーク画面に送られてくるメッセ―ジを確認してください。

(3)メッセージ内にある「プロフィール登録」と「キャンペーン応募」のアンケートにそれぞれご回答ください。

(4)プロフィールとアンケート、両方にご登録いただくと応募完了です。

・応募規約等

https://moula.jp/feature/kajakorea/kajakorea-news/entry-5815.html

■当選者発表

応募締切後、抽選を実施し当選者を決定します。

当選発表は当選者のみLINEのメッセージにてご連絡します。

※航空券の注意事項等は、「カジャ!コリア」公式ウェブサイトにて確認してください。

「カジャ!コリア」公式ウェブサイト

https://moula.jp/feature/kajakorea/

