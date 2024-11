CREATIVE MUSEUM TOKYOに、ミュージアム併設型カフェ『CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE』がオープン。

オープニングを飾るカフェとして、アニメ「鬼滅の刃」の大規模展覧会となる「柱展 -そして無限城へ-」に合わせて、ufotabl協力のもと、『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』を開催!

9人の“柱”にフォーカスした渾身の一押しメニューが並ぶ、味覚や嗅覚などの食の五感で楽しむテーマカフェです☆

CREATIVE MUSEUM TOKYO『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』

開催予定期間:2024年11月2日(土)〜2025年3月2日(日)

所在地:東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F CREATIVE MUSEUM TOKYO

営業時間:11:00〜22:00(ラストオーダー 21:00まで)

年間休日:不定休 (営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください)

『アニメ「鬼滅の刃」柱展 ーそして無限城へー』カフェ公式サイト:https://kimetsu.com/hashiraten/cafe/

エルティーアールが、ソニー・クリエイティブプロダクツが東京・京橋に開業する多彩な領域のクリエイションと出会えるミュージアム「CREATIVE MUSEUM TOKYO」に隣接する、ミュージアム併設型カフェ『CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE』をオープン。

中央通りを見下ろす会場に隣接するエルティーアール初のミュージアム併設型カフェ『CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE』では「変容」をテーマに、展覧会の開催期間中は、各展の内容に因んだ多彩なオリジナルメニューが提供されます。

オープニングを飾るカフェとして、アニメ「鬼滅の刃」の大規模展覧会となる「柱展 -そして無限城へ-」に合わせて、ufotabl協力のもと、『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』を実施!

カフェでは、鬼殺隊最高位の剣士、水柱「冨岡義勇」、蟲柱「胡蝶しのぶ」、炎柱「煉獄杏寿郎」、音柱「宇髄天元」、霞柱「時透無一郎」、恋柱「甘露寺蜜璃」、風柱「不死川実弥」、蛇柱「伊黒小芭内」、岩柱「悲鳴嶼行冥」をイメージしたメニューが展開されます。

味覚や嗅覚などの食の五感で楽しめるフードメニュー9品、デザートメニュー9品、ドリンクメニュー9品、ボトルドリンク9品をラインナップ。

『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』にて提供されるメニューや特典を紹介していきます☆

フード特典:こだわりカード

フード特典として、対象の柱のこだわりカードをプレゼント。

まっすぐな視線でこちらを見つめる9人の”柱”たちがそれぞれ描かれています。

デザート特典:名言カード

デザートを注文された方にプレゼントされる、対象の柱の名言カード。

作中での思い出深い名言が柱と共にプリントされています。

ドリンク特典:カップスリーブ

ドリンクを注文された方には、カップスリーブをプレゼント。

カフェのロゴと共に柱たちの目元がアップでプリントされた、存在感抜群なドリンクウェアです。

※ボトルドリンクは対象外です

ドリンク特典:紙コースター

対象のドリンクを注文された方がもらえる、紙コースター。

柱たちのイメージカラーを使用した、コレクションにもピッタリなグッズです。

また、ufotable Cafe、DINING、TOGOにてドリンクを注文すると、柱展カフェでもらえるノベルティの対となる紙コースター(ランダム9種)がプレゼントされます。

※ボトルドリンクは対象外です

カフェメニュー

メニューラインナップ:

フード 1,890円(税込)9品(こだわりカード付)デザート 1,290円(税込)9品(名言カード付)ドリンク 890円(税込)9品(カップスリーブ&紙コースター付)ボトルドリンク 1,890円(税込)9品(ボトル付)

味覚や嗅覚などの食の五感で楽しめるフードメニュー。

各柱の好物やイメージからインスピレーションを受けた、香りや食材が使用されています。

パフェ

コーヒーゼリーとチョコクランチのパフェ。

パフェの上には各柱をイメージしたデザートが飾られています。

ドリンク

各柱をイメージしたカラーのドリンク。

スライスしたレモンやオレンジ、カットしたフルーツなどをのせた、フォトジェニックな一杯です。

ボトルドリンク

購入制限:ひとり1本まで

各柱のデザインが施されたボトルドリンク。

店内ではもちろん、テイクアウトでも楽しめるメニューです。

※日ごとの販売数に限りがあります

【水柱】冨岡義勇

メニュー名:左から)

・鮭と煮大根むすび

・鮭とチーズのクリームソースパスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

涼やかな青色を取り入れた、水柱「冨岡義勇」のメニュー。

好物である鮭大根を使ったおむすびや、鮭とチーズのクリームソースパスタも提供されます。

【蟲柱】胡蝶しのぶ

メニュー名:左から)

・生姜の佃煮むすび

・紅芋ポタージュパスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

蟲柱「胡蝶しのぶ」をイメージしたメニューには、蝶のモチーフをふんだんに取り入れられているのもポイント。

好物の生姜の佃煮を混ぜ込んだおむすびのほか、紅芋を使ったポタージュパスタも提供されます。

【炎柱】煉獄杏寿郎

メニュー名:左から)

・ミモレットチーズむすび

・ラクサ風味パスタとさつまいも

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

炎柱「煉獄杏寿郎」のメニューには、情熱的なカラーをセレクト。

鮮やかな色味が特徴のミモレットチーズを使ったおむすびのほか、好物のさつまいもを使ったパスタも堪能できます。

【音柱】宇髄天元

メニュー名:左から)

・黒豆と黒ゴマむすび

・ふぐのフリットと海苔の和出汁パスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

スタイリッシュなブラックカラーを基調にした、音柱「宇髄天元」メニュー。

好物である”ふぐ刺し”から、ふぐのフリットをのせた和出汁パスタのほか、黒豆と黒ゴマを使ったおむすびも販売されます。

【霞柱】時透無一郎

メニュー名:(左から)

・柚子味噌むすび

・鶏むね肉とみぞれあんのパスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

フォトジェニックな「鶏むね肉とみぞれあんのパスタ」も提供される、霞柱「時透無一郎」をイメージしたメニュー。

たっぷりのお野菜と共に味わえるおむすびは、柚子味噌味です。

【恋柱】甘露寺蜜璃

メニュー名:左から)

・茗荷梅酢漬けと生ハムむすび

・海老とビーツクリームのパスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

イメージカラーである桜色を上手に取り入れたメニューが並ぶ、恋柱「甘露寺蜜璃」

ビーツで色付けされたクリームパスタや、生ハムで巻いたおむすびが味わえます。

【風柱】不死川実弥

メニュー名:左から)

・おはぎ風むすび

・焼豚と万能ネギの中華出汁パスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

好物である”おはぎ”風に仕上げられたおむすびも登場する、風柱「不死川実弥」をイメージしたメニュー。

万能ねぎをたっぷり乗せた中華出汁パスタにも注目です。

【蛇柱】 伊黒小芭内

メニュー名:左から)

・とろろ昆布巻きむすび

・黒ゴマ豆乳坦々パスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

スライスしたキュウリと共に味わう「黒ゴマ豆乳坦々パスタ」は、蛇柱「伊黒小芭内」をイメージしたメニュー。

好物のとろろ昆布を巻いたおむすびも「伊黒小芭内」ならでは☆

【岩柱】悲鳴嶼行冥

メニュー名:左から)

・炊き込みご飯むすび

・豚バラとゴマだれラー油のパスタ

・ドリンク

・パフェ

・ボトルドリンク

岩柱「悲鳴嶼行冥」のイメージにぴったりなカラーで仕上げられたメニュー。

好物の炊き込みご飯のおむすびと、ゴマだれとラー油がマッチしたパスタも提供されます。

テイクアウトメニュー

価格:各490円(税込)

メニュー名:

・ジンジャーエール

・コカ・コーラ

・アップル

・オレンジ

・アイスコーヒー

・アイスティ

テイクアウトメニューとして、ソフトドリンク6品を販売。

ジンジャーエールやフルーツジュースなどが提供されます。

※ドリンク特典対象外メニューとなります

アニメ「鬼滅の刃」初の”柱”9人にフォーカスした絶品のメニューを味わいながら自分だけの贅沢な時間が過ごせるカフェ。

CREATIVE MUSEUM TOKYOに2024年11月2日よりオープンする『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』の紹介でした!

