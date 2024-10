10月18日 連載開始

ヒーローズは10月18日、藤沢とおる氏によるマンガ「GTU -怒りの DEATH 山田-」の連載を「コミプレ-Comiplex-」にて開始した。

「GTU -怒りの DEATH 山田-」は「GTO」に登場した副校長、内山田ひろしを主人公とした作品。連載開始となる本日10月18日に第1話(FURY_001)が無料公開され、第2話(FURY_002)は170ptにて販売されている。なお、第2話は11月15日に無料公開が行なわれる予定となっている。

□コミプレ「GTU -怒りの DEATH 山田-」のページ

FURY_001「この国は、いつからこんな」のページ

FURY_002「教習所で習っただろーが!!」のページ

【GTU -怒りの DEATH 山田-】

東京吉祥学苑で副校長として働く「内山田ひろし」は部下と生徒との板挟みに苦しむ中間管理職の教師だ。

家庭でも肩身の狭い思いをしている彼の理解者は犬の「えいきち」だけ。そんなある夏の日、家出中の生徒「七海」を捜しに歌舞伎町へと訪れた内山田。

それが、これから彼の身に起こる壮大な「悪夢」の始まりだった!!!!!!

『GTO』『湘南純愛組!』の藤沢とおるが描く、次元を超越した予測不能の「課外授業」が今、始まるーーーーーーーーーーーー!!!!!!!

(C) HERO’S INC. All Rights Reserved.