10月18日 連載開始

ヒーローズは10月18日、原作・佐藤二朗氏、作画・永田諒氏によるマンガ「名無し」の連載を「コミプレ-Comiplex-」にて開始した。

「名無し」は、俳優・佐藤二郎氏が初のマンガ原作を務める作品で、緊張感漂うサスペンス作品となっている。なお、現在コミプレでは第1話(無料)と第2話 前編(100pt)が公開されており、第2話 前編は11月1日に無料公開が行なわれる予定。

□「名無し」のページ

「名無し」第1話のページ

「名無し」第2話 前編のページ

【名無し】

淡々と殺人を繰り返す男・山田太郎。

彼の得体の知れない犯行方法により、被害者たちは次々と命を落としてしまうことに。その犯行を止めるべく動き出す警察組織だったが...。なぜ、山田は殺人を繰り返すのか。次々と凶行に及ぶ男を待つものとは--!?

