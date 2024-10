BABYMETALオリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤーと旧譜アルバム3作品のカセットテープのバンドルセット『BABYMETAL RETRO SOUND PACK : 3 Original Album Cassettes + Portable Tape Player』が、10月18日正午12時より10月31日23時59分まで受注販売されることが決定した。BABYMETALオリジナルアルバムのカセットテープ化は今回が初となる。『BABYMETAL RETRO SOUND PACK : 3 Original Album Cassettes + Portable Tape Player』は、1stアルバム『BABYMETAL』、2ndアルバム『METAL RESISTANCE』、3rdアルバム『METAL GALAXY』のカセットテープ(計3本)に加え、ポータブルカセットプレイヤーをバンドルして受注販売する。詳細は、オンラインショップ「A!SMART(アスマート)」にて。

■『BABYMETAL RETRO SOUND PACK : 3 Original Album Cassettes + Portable Tape Player』



受注販売期間:10月18日(金)12:00〜10月31日(木)23:59価格:\15,500 (tax in)オンラインショップ「A!SMART(アスマート)」内 BABYMETAL SHOPhttps://www.asmart.jp/babymetal/▼セット内容・オリジナルデザインのポータブルカセットプレイヤー・1st Album「BABYMETAL」カセットテープ(1本 / 全13曲)・2nd Album「METAL RESISTANCE」カセットテープ(1本 / 全12曲)・3rd Album「METAL GALAXY」カセットテープ(1本 / 全16曲)■ポータブルカセットプレイヤー概要素材:ABS樹脂、鉄、PET(パネル部分)▼基本仕様・トラック方式:ステレオ・カセット再生方式:オートリバース機能切替付・動作機能:再生/停止/早送/巻戻/音量・音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック・USBインタフェース:TYPE-C又はmini・PC録音フォーマット:MP3・本体サイズ:W112xH80xD31mm・本体重量:約174g・連続再生時間:約10時間(アルカリ電池使用)・電源:1.5V単3形乾電池×2本、又はUSB給電※乾電池は付属していません。また、本製品には充電機能はございません。▼付属品・USBケーブル・簡易イヤホン※簡易ステレオイヤホンの形状は予告なく変更される場合がございます。■カセットテープ収録内容▼1st Album「BABYMETAL」01. BABYMETAL DEATH02. メギツネ03. ギミチョコ!!04. いいね!05. 紅月 -アカツキ-06. ド・キ・ド・キ☆モーニング07. おねだり大作戦08. 4の歌09. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト10. Catch me if you can11. 悪夢の輪舞曲12. ヘドバンギャー!!13. イジメ、ダメ、ゼッタイ▼2nd Album「METAL RESISTANCE」01. Road of Resistance02. KARATE03. あわだまフィーバー04. ヤバッ!05. Amore - 蒼星 -06. META!メタ太郎07. シンコペーション08. GJ!09. Sis. Anger10. NO RAIN, NO RAINBOW11. Tales of The Destinies12. THE ONE▼3rd Album「METAL GALAXY」01. FUTURE METAL02. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)03. Elevator Girl04. Shanti Shanti Shanti05. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)06. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)07. ↑↓←→BBAB08. Night Night Burn!09. IN THE NAME OF10. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)11. PA PA YA!! (feat. F.HERO)12. BxMxC13. Kagerou14. Starlight15. Shine16. Arkadia