『鬼滅の刃』柱展カフェ、11月オープン メニュー公開！好物などから香りや食材使用
アニメ『鬼滅の刃』初の“柱”にフォーカスする大規模展覧会『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ーそして無限城へー』の開幕に合わせ、『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』が、11月2日にオープンすることが発表された。
【写真】美味そう！煉獄さんのパスタ 公開された『鬼滅の刃』柱展カフェのメニュー
カフェメニューは、鬼殺隊最高位の剣士、水柱・冨岡義勇、蟲柱・胡蝶しのぶ、炎柱・煉獄杏寿郎、音柱・宇髄天元、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃、風柱・不死川実弥、蛇柱・伊黒小芭内、岩柱・悲鳴嶼行冥をイメージし、味覚や嗅覚などの食の五感で楽しめるフードメニュー9品（こだわりカード付）、デザートメニュー9品（名言カード付）、ドリンクメニュー9品（カップスリーブ＆紙コースター付）、ボトルドリンク9品（ボトル付）を用意。
店舗概要
【店舗名】 ：CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE
【オープン】 ：2024年11月2日（土）
【展開カフェ】：『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』
※2024年11月2日（土）〜2025年3月2日（日）
【所在地】 ：東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F CREATIVE MUSEUM TOKYO
【営業時間】 ：11:00〜22:00（ラストオーダー21:00まで）
＜メニューラインナップ＞
・フード ：1,890円（税込）9品（こだわりカード付）
・デザート：1,290円（税込）9品（名言カード付）
・ドリンク：890円（税込）9品（カップスリーブ＆紙コースター付）
・ボトルドリンク：1,890円（税込）9品（ボトル付）
＜テイクアウトメニュー＞
・ジンジャーエール
・コカ・コーラ
・アップル
・オレンジ
・アイスコーヒー
・アイスティー
各490円（税込）
【写真】美味そう！煉獄さんのパスタ 公開された『鬼滅の刃』柱展カフェのメニュー
カフェメニューは、鬼殺隊最高位の剣士、水柱・冨岡義勇、蟲柱・胡蝶しのぶ、炎柱・煉獄杏寿郎、音柱・宇髄天元、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃、風柱・不死川実弥、蛇柱・伊黒小芭内、岩柱・悲鳴嶼行冥をイメージし、味覚や嗅覚などの食の五感で楽しめるフードメニュー9品（こだわりカード付）、デザートメニュー9品（名言カード付）、ドリンクメニュー9品（カップスリーブ＆紙コースター付）、ボトルドリンク9品（ボトル付）を用意。
【店舗名】 ：CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE
【オープン】 ：2024年11月2日（土）
【展開カフェ】：『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 -そして無限城へ- カフェ produced by ufotable Cafe』
※2024年11月2日（土）〜2025年3月2日（日）
【所在地】 ：東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F CREATIVE MUSEUM TOKYO
【営業時間】 ：11:00〜22:00（ラストオーダー21:00まで）
＜メニューラインナップ＞
・フード ：1,890円（税込）9品（こだわりカード付）
・デザート：1,290円（税込）9品（名言カード付）
・ドリンク：890円（税込）9品（カップスリーブ＆紙コースター付）
・ボトルドリンク：1,890円（税込）9品（ボトル付）
＜テイクアウトメニュー＞
・ジンジャーエール
・コカ・コーラ
・アップル
・オレンジ
・アイスコーヒー
・アイスティー
各490円（税込）