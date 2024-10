ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「チップ&デール」のお顔のアップが迫力満点な、ディズニーデザイン「玄関マット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「玄関マット」チップ&デール

© Disney

サイズと価格:【約40×65】5,990円(税込)、【約50×80】7,990円(税込)、【約60×90】11,900円(税込)

品質:アクリル100%

すべりにくい加工

パイル長:約10〜15mm

全厚:約18mm

※洗濯機の手洗いモードはご使用になれません。押し洗いしてください。

迫力のアップでお出迎えしてくれる「チップ&デール」のアートがユーモアたっぷりな玄関マット。

「チップ」と「デール」が玄関の雰囲気を明るくかわいく演出してくれます。

「チップ」と「デール」は、木の実をほおばって、頬をもぐもぐ☆

お揃いのポーズで仲の良さが伝わってきます。

© Disney

毛足が長く、しっかりした踏み心地なのもポイント◎

裏面にはすべりにくい加工が施されています。

手洗いOKなのもうれしい。

汚れが気になったらご家庭で手洗いができるので、いつでも清潔に使うことができます。

玄関に楽しい笑顔がますます増えそう!

「チップ&デール」のお顔のアップが迫力満点な、ディズニーデザイン「玄関マット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

